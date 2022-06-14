المعرض التجاري الاستهلاكي يواصل فعالياته في إكسبو خورفكان

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يواصل المعرض التجاري الاستهلاكي الذي ينظمه مركز إكسبو خورفكان فعالياته الترفيهية والتسويقية، وسط حضور لافت من الزوار، الذين توافدوا إلى المعرض للاطلاع على ما تقدمه الأسر المنتجة المشاركة بالحدث من منتجات تراثية متميزة، إلى جانب الاستفادة من العروض والتخفيضات الجاذبة التي يوفرها كبار تجار التجزئة وأبرز العلامات التجارية المحلية المتخصصة في مجال الأزياء والأكسسوارات والتجميل.

ويشهد الحدث الذي تستمر فعالياته حتى 8 يوليو القادم عرضاً لمجموعة متنوعة وكبيرة من المنتجات بدءاً من الأزياء، والهدايا، والعطور، ومستحضرات التجميل، والمجوهرات، والمواد الغذائية، في حين تتفرد الأسر المنتجة بتقديم تشكيلة واسعة من السلع الإنتاجية المتميزة من الأشغال اليدوية التراثية والعطور والبخور والمنتجات الجلدية، والملابس والأكلات الشعبية ومختلف أنواع التمور والحلويات.

الأسر المنتجة

وأكد خليل المنصوري مدير مركز إكسبو خورفكان، أن تنظيم هذا الحدث يأتي في إطار التزام المركز بالشراكة المؤسسية والمسؤولية المجتمعية في دعم الأسر المنتجة من خلال إتاحة الفرص لها لعرض منتجاتها وإبراز قدراتها الإبداعية، والتشجيع للدخول في سوق العمل الإنتاجي، إلى جانب الترويج للمنتجات المحلية والمساهمة في الحفاظ على الصناعات التقليدية والحرف اليدوية، وترسيخاً للموروث الشعبي، مؤكداً أن تكثيف المركز لاستضافة مثل هذه الأحداث ذات الطابع التجاري يأتي في إطار حرصه على دعم قطاع التجزئة الذي يعتبر من القطاعات المهمة في اقتصاد إمارة الشارقة الحيوي.

وأكد المنصوري أن تنظيم المعرض التجاري الاستهلاكي بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، وبما يتضمنه من أنشطة وفعاليات ترفيهية، سيشكل فرصة متميزة لسكان مدينة خورفكان وزوارها لتمضية الأمسيات البهيجة وخوض تجربة تسوق مليئة بالمفاجآت والعروض والتخفيضات الكبرى على مجموعة واسعة من السلع والمنتجات، والتي يقدمها كبار تجار التجزئة وأبرز العلامات التجارية.

ويفتح المعرض الذي يتيح لعامة الجمهور إمكانية الشراء المباشر، أبوابه للزوار يومياً من 5 وحتى 10 مساء.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز