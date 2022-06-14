منصة «ري.لايف» تحصد ثلاث جوائز لخدماتها المبتكرة للمؤسسات والأفراد

المصدر: الشارقة – البيان

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أعلنت شركة «ري.لايف»، المنظومة الرقمية المتكاملة والمختصة بقطاعي التجارة والخدمات اللوجستية، والتي تضم منصتيْ «ري.لايف كوليكت» و«ري.لايف ماركت»، فوزها بثلاث جوائز خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك تقديراً لها على خدماتها المبتكرة المقدمة للشركات والأفراد.

وفازت منصة «ري.لايف كوليكت»، التي توفر الخدمات اللوجستية حسب الطلب أو في موعد محدد من خلال تمكين تواصل وربط المستخدمين مع السائقين ومركبات الشحن وموظفي التوصيل، بجائزة «أفضل حل تكنولوجي مبتكر» لعام 2021 من جوائز أعمال الشرق الأوسط وأفريقيا.

والمنصة الأخرى «ري.لايف ماركت»، هي عبارة عن سوق لتجارة المنتجات والمواد القابلة لإعادة التدوير، فقد فازت بجائزة «الحل التجاري التخصصي للعام»، وذلك ضمن جوائز التميز والابتكار 2022، إضافة إلى جائزة «أفضل حل لتجارة المواد القابلة لإعادة التدوير» من جوائز «إعادة التدوير وإدارة النفايات» التابعة لمجلة «بيلد».

وقال سالم سلطان العويس، الرئيس التنفيذي لشركة «ري.لايف»: تأتي تلك الجوائز تجسيداً للتحول الإيجابي الذي تقدّمه منصتا «ري.لايف كوليكت» و«ري.لايف ماركت»، ونحن ملتزمون بتحقيق رؤيتنا الرامية إلى إعادة ابتكار مفاهيم جديدة كلياً لأساليب الحياة والعمل، فضلاً عن الارتقاء بتقديم مستويات متطورة من السهولة والراحة من خلال منصاتنا.

ونجحت منصة «ري.لايف ماركت»، ثاني منصات الشركة، في إرساء معايير جديدة في قطاع تداول المنتجات القابلة لإعادة التدوير، حيث توفّر سوقاً رقمية لبيع وشراء تلك المواد، وبالتالي توفير الوقت والجهد وإنجاز المعاملات مباشرة في ما بين البائعين والمشترين ضمن إجراءات تتسم بالشفافية والنزاهة، وتتنوع المواد القابلة لإعادة التدوير مثل الكرتون، والورق، والزجاج، والمعادن الحديدية وغير الحديدية، والألمنيوم، والخردة المعدنية، والبلاستيك، والمطاط، والأقمشة، والخشب، إضافة إلى الألياف المختلطة وغيرها من المواد.

وأضاف العويس: «صُممت «ري.لايف ماركت» لتكون منصة شاملة وسهلة الاستخدام تغطي جميع عمليات تداول المواد القابلة لإعادة التدوير، إضافة إلى تسهيل التواصل بين البائعين والمشترين، والاطلاع على مشهد السوق وأسعار السلع، مما يتيح للمشترين الوصول إلى السلع التي لا تتوافر بالشكل الكافي في السوق التقليدية. وعلى الطرف الآخر، تتيح المنصة للبائعين الحصول على أسعار جيدة تكون عادةً أعلى من متوسط الأسعار في السوق التقليدية وتنسجم مع مستويات الطلب. وقد نجحت منصتا «ري.لايف كوليكت» و«ري.لايف ماركت» بإحداث تغيير جذري في القطاعات ذات الصلة، حيث تتيح «ري.لايف كوليكت» للأفراد والشركات توفير الوقت والجهد والتكلفة بالاستفادة من وصول سهل إلى خدمات نقل البضائع. وتسهم منصة «ري.لايف ماركت» في معالجة التحديات الرئيسية التي تواجه البائعين والمشترين في قطاع تداول المنتجات القابلة لإعادة التدوير، وتزويدهم بحل موثوق.

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