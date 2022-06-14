تعاون بين «غاز الإمارات» و«غاز إنتيجريتد سوليوشنز» لتعزيز سلامة وأمان المستخدمين

المصدر: دبي- البيان

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وقّعت «غاز الإمارات» التابعة لمجموعة إينوك، وشركة «غاز إنتيجريتد سوليوشنز» (جي آي إس)، إحدى شركات «أكواكول ميترينغ» التابعة لشركة «الإمارات ديستريكت كولينج» المملوكة بالكامل لشركة دبي للاستثمار، اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز معايير السلامة والأمان في استخدام وتوزيع غاز البترول المسال ومشتقاته للمستهلكين في إمارة دبي.

وأقيمت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور برهان الهاشمي، المدير التنفيذي للمبيعات التجارية والدولية في مجموعة إينوك؛ ونادر الفردان، مدير أول- تسويق الغاز ومدير عام شركة غاز الإمارات، ومحمد سيف الكتبي، رئيس «أكواكول» و«جي آي إس»، والدكتور أديب مبدر، الرئيس التنفيذي لشركة «أكواكول ميترينغ» ومحمد الحميري مدير عام شركة «جي آي إس».

وتتمحور الاتفاقية حول ضمان الالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة والصيانة واستدامة توفير إمدادات الغاز للمجمعات السكنية عبر توفير محفظة شاملة من الحلول المتكاملة الذكية والمبتكرة للمستهلكين في القطاع السكني. وستعمل «غاز الإمارات» على دعم «جي آي إس» في تلبية اشتراطات الهيئات المحلية في تطبيق جميع المتطلبات الفنية ومتطلبات السلامة ضمن كافة المجمعات التي تعمل بها. وستواصل الشركة توفير أنظمة الفوترة الرقمية وخدمات إدارة الغاز للعملاء في جميع مواقعها. ومن خلال هذه الاتفاقية، ستستفيد العديد من المجمعات السكنية من الخدمات الناجمة عن هذا التعاون خلال الأشهر المقبلة.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «انطلاقاً من مكانتنا في قطاع الغاز بدولة الإمارات، نلتزم بسلامة العملاء والمستهلكين. وسنعمل من خلال هذه الشراكة مع «جي آي إس» على تعزيز خدماتنا ومنتجاتنا المخصصة للقطاع السكني عبر توفير مجموعة شاملة من خدمات غاز البترول المسال المتكاملة تماشياً مع أرقى معايير السلامة والأمان».

وأكّد محمد الكتبي التزام الطرفين بأرقى معايير السلامة والأمن في القطاع، وأشار إلى أن الشراكة الجديدة ستشهد توفير «غاز الإمارات» و«جي آي إس» مجموعة شاملة من خدمات غاز البترول المسال إلى القطاع السكني، بما في ذلك توريد غاز البترول المسال والصيانة والفواتير، إذ تتولى «جي آي إس» مسؤولية توقيع العقود مع المستهلكين كطرف ثالث، بينما تركّز «غاز الإمارات» على توصيل المنتجات لهم.

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