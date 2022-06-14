«دلتا وورلد شارتر» تحقق إيرادات تتجاوز 26 مليون دولار خلال الربع الأول

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت دلتا وورلد شارتر، الشركة العاملة في مجال تأجير الطائرات الخاصة، تسجيل نمو قوي خلال الربع الأول من العام 2022، لتتجاوز إيراداتها حاجز الـ 26 مليون دولار بين يناير ومارس من العام الجاري. ورغم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، والتي تشمل التعافي الاقتصادي من الجائحة وتقلب أسعار النفط وعدم الاستقرار السياسي العالمي نتيجة استمرار الصراع الروسي الأوكراني؛ إلا أن الشركة قد نجحت في تحقيق مستويات عالية من النمو خلال هذه الفترة.

ورغم التحديات، استطاعت شركة دلتا تسليم مليون كيلوغرام من الإمدادات الطبية وشحنها من آسيا إلى أمريكا الشمالية خلال الربع الأول من العام. وقد بدأت بوادر الانتعاش الاقتصادي مع زيادة الاستفسارات وحجم حجوزات الرحلات الترفيهية خلال فصلي الصيف والخريف، بالإضافة إلى العديد من طلبات الشحن الجوي عبر الطائرات المستأجرة التي تلقتها الشركة. ولمواكبة الطلب المتزايد على خدمات تأجير الطائرات الخاصة والشحن في المنطقة، تعمل دلتا وورلد شارتر على تعزيز فريقها ونقل المقر الرئيسي للشركة إلى مكتب جديد ذات مساحات واسعة في المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا).

وقال ديميتري كورشونوف، المدير التنفيذي لشركة «دلتا ورلد شارتر»: نتوقع ارتفاعاً في الطلب على رحلات العمل وزيادة أعداد المسافرين على الطائرات الخاصة لأول مرة ممن يبحثون عن حلول طيران أكثر أماناً وموثوقية. نتطلع إلى زيادة توسيع عملياتنا في هذا السوق، لا سيما مع بروز فرص عمل جديدة. وخلال ذروة جائحة كوفيد، نقلت دلتا وورلد شارتر العديد من الأفراد العالقين إلى أوطانهم، فضلاً عن ملايين من معدات الوقاية الشخصية والأقنعة الطبية، وتوفير المساعدات للمجتمعات في كافة أنحاء العالم.

وتأسست دلتا وورلد شارتر، التي تتخذ من دبي مقرا لها، في 2014 وتقدم باقة من الحلول المتخصصة في مجال الطائرات الخاصة وشحن البضائع وتأجير الطائرات التجارية؛ عبر مختلف المجالات بما في ذلك العمل أو الترفيه أو استئجار مجموعة أو الإجلاء في حالات الطوارئ أو ضمان تسليم الشحنات الجوية الحرجة في الوقت المناسب وضمن الإطار التنظيمي؛ كما توفر الشركة خيارات استئجار طائرات احترافية. وفي ظل خططها الرامية إلى التوسع وترسيخ حضورها العالمي، حققت الشركة نمواً قوياً على الرغم من التحديات المتأثرة بالوباء. ومع تخفيف القيود للتصدي إلى جائحة «كوفيد 19» حول العالم واستئناف السفر إلى حد كبير؛ تؤمن الشركة بنمو السفر الجوي الخاص في جميع أنحاء العالم.

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