مشروع عقاري جديد في دبي لـ «ماجد الفطيم» العام الجاري

المصدر: دبي – بشار باغ

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كشف هوازن اسبر، الرئيس التنفيذي لمشاريع المدن المتكاملة في «ماجد الفطيم العقارية» أن الشركة ستطلق العام الجاري مشروعاً عقارياً جديداً بالقرب من القرية العالمية في دبي.

وأوضح في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» أن المشروع عبارة عن مجمع سكني فاخر للفلل يحاكي مفهوم المنتجعات الراقية، ليكون بذلك مماثلاً إلى حد كبير لنموذج مشروع «تلال الغاف» وتتراوح مساحة أرض المشروع بين 700 ألف لغاية مليون متر مربع ويتضمن 1000 وحدة سكنية.

ولفت إسبر من جانب آخر إلى أن الشركة ستطلق أيضاً خلال الأشهر القليلة المقبلة مجمعين جديدين ضمن مراحل مشروع «تلال الغاف» بإجمالي 600 وحدة سكنية فاخرة تتراوح بين 18 مليون درهم لغاية 40 مليون درهم للفلل المطلة على البحيرة الكريستالية، وسيشكل المجمعان آخر مراحل «تلال الغاف» الذي سيتم إنجازه بالكامل في 2027 والذي يضم 3000 وحدة سكنية.

وأضاف أن مجمع «إيلان» سيستقبل أول سكان «تلال الغاف» في ديسمبر من العام الجاري، حيث سيتم تسليم وحدات المجمع بالتدريج ويتضمن 960 منزل «تاون هاوس» فيما سيتم افتتاح المركز التجاري الخاص بالمشروع خلال الربع الأول متضمناً متجراً بشكل جديد لـ «كارفور» ومطاعم ومركزاً طبياً.

وإلى جانب «إيلان» يضم مشروع «تلال الغاف» كلاً من مجمعات «هارومني» و «أورا» و «علايا» و «إليزيان مانشن» بالإضافة إلى المجمعين الجديدين اللذين سيتم إطلاقهما خلال العام الجاري.

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