«الأنصاري للصرافة» توفر فرص التدريب لطلاب «جيمس»

المصدر: دبي ـ البيان

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أبرمت «الأنصاري للصرافة» شراكة استراتيجية مع «جيمس» لتوفير فرص التدريب الداخلي لطلاب «جيمس للتعليم» والتعاون بينهما من أجل تطوير وتنمية قدرات الجيل الصاعد. وبموجب الاتفاقية، سيتمكن طلاب «جيمس» الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً من التعرف على بيئة العمل ضمن منظومة عمليات «الأنصاري للصرافة» كمتدربين. ويسعى الطرفان إلى تهيئة الطلاب بالشكل الأمثل وتزويدهم بالأدوات التي تدعم نجاحهم وتطورهم المهني ضمن قطاع تحويل الأموال وصرف العملات الأجنبية.

وتمثل الشراكة الجديدة إطاراً للتعاون بين «جيمس للتعليم» و«الأنصاري للصرافة» كجزءٍ من برنامج «جيمس مدى الحياة» (GEMS For Life). ويتمحور هذا البرنامج حول دعم طلاب «جيمس» وتعزيز تطورهم مهنياً في بيئات عملٍ فعلية بالتعاون مع الشركات والمؤسسات الرائدة مثل «الأنصاري للصرافة»، إلى جانب تطوير التعاون مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية لتوفير الدعم الاستشاري الأكاديمي لطلاب «جيمس» وزيادة فرص حصولهم على بعثات دراسية. كما يتيح البرنامج للطلاب آفاقاً واسعة لبناء شراكات مهنية ناجحة من خلال شبكةٍ تتضمن أكثر من 400 ألف من خريجي «جيمس».

وقالت جورجيت يوسف، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية، الأنصاري للصرافة: «يشكل تدريب وتأهيل الموارد البشرية ركيزة أساسية لنمو وتطور قطاع التحويلات المالية والصرافة، ويمثل محور تعاوننا مع»جيمس للتعليم«. وتكمن غايتنا في تمكين أصحاب المواهب ودعم فرص نجاحهم في القطاع من خلال إثراء خبراتهم وتطوير مهاراتهم، ومساعدة المتدربين من جيل الشباب في بناء مسيرة مهنية تلبي طموحاتهم. وسيتيح التدريب الداخلي للطلاب التعرف عن كثب على منهجيات العمل والممارسات المؤسسية التي تتبناها»الأنصاري للصرافة«، وتزويدهم بالمعرفة والخبرة العملية حول آليات عمل قطاع التحويل والصرافة. ويسرنا أن نكون شركاء ببرنامج»جيمس مدى الحياة«، ونتطلع لتطوير شراكتنا التي تترجم حرصنا المشترك على دعم وتمكين الكفاءات الشابة باعتبارها حجر الأساس في مستقبل الدولة، والقوة الدافعة لمسيرة تقدمها.

وقال ماثيو تومبكينز، مدير فرص توظيف الطلاب، برنامج»جيمس مدى الحياة«: نحرص على توفير السبل والأدوات الكفيلة بضمان نجاح طلاب»جيمس«في مسيرتهم المهنية وحياتهم بمُجملها باعتبارها الغاية الرئيسية للتعليم المدرسي. ونفخر بشراكتنا مع»الأنصاري للصرافة«في إطار برنامج»جيمس مدى الحياة«، حيث يتيح تعاوننا للطلاب فرص التدريب الداخلي واكتساب خبراتٍ عملية، ليكونوا أكثر جاهزيةً لبيئة العمل وقدرةً على تحقيق النجاح. ويأتي هذا البرنامج في إطار حرصنا على مواكبة أحدث اتجاهات التعليم المدرسي وبيئات العمل، حيث نشهد اليوم تنامي اهتمام الشركات بمهارات الحياة والخبرة العملية لدى موظفيها، إلى جانب المؤهلات الأخرى.

وخلال فترة التدريب الداخلي، سيحصل الطلاب على فرصة الاستفادة من خبرات وإمكانات فريق عمل»الأنصاري للصرافة"، والتواصل مع خبراء التحويلات والصرافة لاكتساب المعرفة العملية والخبرة التخصصية في هذا المجال، تمهيداً للمضي قُدُماً في حياتهم المهنية.

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