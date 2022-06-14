«مجلس سيدات أعمال دبي» يوسع شبكة علاقاته الدولية

المصدر: دبي - البيان

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عزز مجلس سيدات أعمال دبي، شبكة علاقاته الدولية، ونجح في تأسيس جسور إضافية للتعاون والتنسيق وتبادل الخبرات مع الوفود الدولية الزائرة باستقباله لثمانية وفود من مختلف دول العالم خلال الربع الأول من العام 2022، بإجمالي أعضاء وفود وصل إلى حوالي 200 عضو.

ويعتبر تبادل الخبرات والمعارف جزءاً أساسياً من جهود مجلس سيدات أعمال دبي، لاعتماد أفضل الممارسات العالمية في مختلف المجالات، ونقل تجربة سيدات ورائدات الأعمال في دبي إلى العالم، فضلاً عن التعرف على ممارسات الأعمال التي تخلق قيمة مضافة لمجتمع الأعمال في الإمارة.

وقالت الدكتورة رجاء القرق، رئيس مجلس سيدات أعمال دبي: المجلس حلقة وصل استراتيجية بين مجتمعات الأعمال النسائية حول العالم، باعتباره أحد ممثلي إمارة دبي وبيئة أعمالها الحيوية الداعمة للتنوع والتوازن بين الجنسين في بيئة العمل، لافتةً إلى أن دبي تعتبر نموذجاً عالمياً في تمكين المرأة في مكان العمل، وتعزيز تنافسيتها في عالم المال والأعمال والاقتصاد. وأشارت إلى أن شبكة علاقات المجلس الخارجية تمتد إلى العديد من أسواق العالم نتيجة علاقات تتخطى أكثر من 20 عاماً، مؤكدة أن هذه الجهود سيتم ترجمتها مستقبلاً إلى شراكات وبرامج ومبادرات فعّالة تتخطى كل الحدود، وتخدم مجتمع الأعمال وسيدات ورائدات الأعمال بالإمارة.

وفود عالمية

وتنوعت جنسيات وثقافات الوفود الزائرة لمجلس سيدات أعمال دبي الذين قدموا من تركيا وفرنسا والمكسيك واستونيا وصربيا وكندا والبرازيل، وكان أبرزهم وفد اتحاد الاستثمار والأعمال الدولي من تركيا، الذي يضم 18 اتحاداً لسيدات الأعمال و24 اتحاداً لرجال الأعمال، ويمتلك تمثيلاً في 81 مدينة تركية وحوالي 100 دولة حول العالم. كما استقبل المجلس وفداً نسائياً برازيلياً من مؤسسة «فيرادا فيمينينا»، وهي مؤسسة برازيلية تعنى بتمكين المرأة وتحفيز المجتمع، في حين استقبل وفداً من استونيا يمثل مؤسسة «آند» التي تجمع سيدات ورائدات الأعمال في مختلف القطاعات وتدعمهم في مسيرة ريادة الأعمال.

واستضاف مجلس سيدات أعمال دبي، وفداً نسائياً كندياً يمثل سيدات ورائدات الأعمال من الرؤساء التنفيذيين في شركات التقنية والتكنولوجيا برئاسة مارسي غروسمان، سفيرة كندا لدى دولة الإمارات، حيث تم بحث فرص التعاون المشترك في مجال التقنيات الحديثة والرقمية، وضم الوفد الزائر ست شركات كندية متخصصة بالتقنيات الحديثة والتكنولوجيا الرقمية، يترأسها كبار سيدات ورائدات الأعمال. كما تم تنظيم لقاء أعمال جمع الوفد الزائر مع نظرائهم من أعضاء مجلس سيدات أعمال دبي لبحث الشراكات الاقتصادية وفرص التعاون. واستقبل المجلس كذلك وفداً مكسيكياً برئاسة نائب رئيس الأعمال الدولية في غرفة تجارة غوادالاخار ضم أكثر من 22 شركة من مدينة غوادالاخار المكسيكية، حيث تم بحث التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات ريادة الأعمال وتمكين المرأة والشراكات الاقتصادية.

وزار المجلس أيضاً وفد من«نادي جي 100» الذي يضم شبكة واسعة من 250.000 رائدة أعمال في 150 دولة حول العالم، ويركز على توسيع شبكة علاقاته ووضع السياسات والتشريعات التحفيزية، حيث بحث الوفد مع مجلس سيدات أعمال دبي أفضل الممارسات والحوكمة الرشيدة في بيئة الأعمال. كما بحث المجلس مع وفد من غرفة تجارة صربيا ضم شركات أعضاء في الغرفة تقودها سيدات ورائدات أعمال، فرص التعاون والشراكات الاقتصادية في مجالات متنوعة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على تجربة سيدات ورائدات الأعمال في دبي أمام وفد فرنسي من حملة الشهادات العليا.

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