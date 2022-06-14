«مكتب أبوظبي للصادرات» يوقع اتفاقية تمويل مع «كابيتال بنك»

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقع مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية اتفاقية تمويل مع كابيتال بنك، حيث تقتضي الاتفاقية فتح خط ائتمان بقيمة تقارب 73.4 مليون درهم (20 مليون دولار)، وذلك لتعزيز النشاط الاقتصادي للإمارات والأردن ودعم الجهود المشتركة لتنمية حركة التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع دول المنطقة، وتساهم الاتفاقية في إنشاء خطوط ائتمان إضافية لتسهيل عمليات التمويل المشترك، سعياً لدعم الصادرات الإماراتية وتعزيز تواجدها في الأسواق الأردنية.

حضر التوقيع محمد السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات، وباسم السالم، رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك، وعدد من المسؤولين من الجانبين. وقام بالتوقيع في المقر الرئيسي للبنك في الأردن، خليل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة، وداود الغول، الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك.

وقال محمد السويدي: سعداء بتوقيع الاتفاقية مع كابيتال بنك، والتي نعمل من خلالها وفق رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة نحو تنمية الصادرات الإماراتية وتسريع خطط التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات. وتتماشى هذه الشراكة الاستراتيجية مع مستهدفات مئوية الإمارات 2071 والداعمة إلى تحقيق قفزة نوعية في نمو الاقتصاد الوطني ومضاعفة الناتج المحلي الإجمالي، كما وتدعم الاتفاقية ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للتجارة.

وأضاف: نسعى في مكتب أبوظبي للصادرات إلى استهداف أسواق إقليمية وعالمية جديدة تتميز باقتصاد متنامٍ وواعد، لذا فإننا نعمل على تقديم التمويلات والضمانات لرفع مستوى مساهمة الشركات الإماراتية وإتاحة الفرص التنافسية لوصول السلع والمنتجات الوطنية إلى مختلف الأسواق الدولية، بما فيها الأسواق الأردنية. كما تساهم الاتفاقية في تعزيز التكامل الاستراتيجي لتنمية قطاع الصادرات بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين.

وقال باسم السالم: هذه الشراكة خطوة مهمة من شأنها تطوير علاقات التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات الاقتصادية، وتساهم في تعزيز حركة التبادل التجاري وانتعاش النمو الاقتصادي للبلدين، متطلعاً بأن تحقق هذه الاتفاقية غايتها وتلبي الطموحات والأهداف المشتركة، بما يدعم تحقيق مسيرة التنمية المستدامة.

وقال خليل المنصوري: تشكل هذه الاتفاقية مرحلة اقتصادية جديدة تدعم مسيرة تنمية الصادرات الوطنية، وتعزز من تطوير العلاقات التجارية بين الجانبين، كما توفر الفرص للشركات الإماراتية من التوسع الجغرافي والوصول إلى الأسواق الاستراتيجية الإقليمية والعالمية، بما يسهم في تحقيق سياسات الدولة الداعمة للتنويع الاقتصادي المستدام، مضيفاً، إنه بموجب هذه الاتفاقية، سيعمل «أبوظبي للصادرات» على فتح خط ائتمان مع كابيتال بنك بهدف إعادة إقراضه للمشترين والمستوردين لشراء السلع والخدمات من مصدّر إماراتي وفق شروط ملائمة ومزايا تنافسية.

وقال داود الغول: سنقدم من خلال اتفاقية التمويل هذه خدمات تمويلية إضافية وبأسعار تفضيلية لعملائنا من قطاع الشركات بهدف دعم تعاملاتهم التجارية مع دولة الإمارات، حيث ستوفر الاتفاقية للشركات الأردنية ميزة الاستفادة من التمويلات والمزايا التنافسية التي يقدمها «أبوظبي للصادرات» والتي تدعم استيراد السلع والمنتجات الإماراتية بطرق ميسرة وآمنة.

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