تعيين مجموعة هندسة البناء الصينية مقاولاً لبناء وحدات التاون هاوس بمجتمع سوق الجبيل

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة جزيرة الجبيل للاستثمار ترسية عقد تطوير مشروع وحدات التاون هاوس في مجتمع سوق الجبيل على شركة مجموعة هندسة البناء الصينية بقيمة 220 مليون درهم، ومن المقرر الانتهاء من كامل أعمال تطوير الوحدات في شهر أبريل من عام 2024.

ويبلغ عدد وحدات التاون هاوس الجديدة 150 وحدة. ويوفر المشروع الجديد خيارات سكنية متنوعة لوحدات التاون هاوس بغرفتين وثلاث وأربع غرف نوم. ويقع سوق الجبيل في قلب مشروع جزيرة الجبيل، وسط المناظر الطبيعية المحاطة بمشهد أشجار القرم وتنوع الحياة البرية، ويتكون من عدد من الأحياء السكنية يتخللها العديد من المرافق الخدمية والترفيهية التي تشمل مدرج ومساحات خارجية خضراء ومناطق مخصصة للعب.

وتوفر وحدات التاون هاوس في سوق الجبيل لجميع المقيمين فيها إمكانية اختيار التصاميم المناسبة لهم، إلى جانب مواقف السيارات الخاصة والحمامات الداخلية لكل غرفة نوم. كما تتيح الوحدات سهولة الوصول إلى المرافق المتنوعة في سوق الجبيل، ومن ضمنها المسجد، ونادي اللياقة البدنية، والمحلات التجارية، والعديد من المراكز الترفيهية، إضافة إلى المدرسة والحضانة.

وستقوم مجموعة هندسة البناء الصينية بتنفيذ أعمال البناء بالإضافة للبنية التحتية، التي تتضمن الأساسات، والبنية العلوية، وأعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية، والتشطيبات، والواجهات، والمناظر الطبيعية، إلى جانب العديد من الأمور الأخرى ضمن العقد الذي يستمر لمدة 22 شهراً. وتعد مجموعة هندسة البناء الصينية التي تأسست عام 2006، واحدة من أكبر مجموعات البناء في المنطقة، ولها مكاتب في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال المهندس منير حيدر، المدير التنفيذي لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار: يسعدنا الإعلان عن شراكتنا مع مجموعة هندسة البناء الصينية التي ستتولى مهمة تطوير وبناء وحدات التاون هاوس لمجتمع سوق الجبيل. وهذه الشراكة خطوة بارزة في رحلة تطوير مشروعنا، وتعزز المؤشرات الإيجابية القوية التي يشهدها السوق العقاري في أبوظبي. ومع ارتفاع مستويات الطلب من قبل المشترين ضمن سوق العقارات المزدهر في أبوظبي، نتوقع بيع جميع الوحدات السكنية المتاحة في مجتمع سوق الجبيل خلال وقت قياسي.

وتبلغ ميزانية مشروع جزيرة الجبيل 10 مليارات درهم، وهو مشروع مملوك لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار، وتتولى شركة «ليد – LEAD» مسؤولية تنفيذه وإداراته، ويشمل 6 قرى سكنية تقع بين جزيرتي ياس والسعديات.

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