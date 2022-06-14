«الفجيرة الوطني» يطلق الدورة الثانية من أكاديمية «إن بي إف للتكنولوجيا»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك الفجيرة الوطني إطلاق أكاديمية إن بي إف للتكنولوجيا الحصرية لعام 2022 بالتعاون مع ميناء الفجيرة. وتعدّ الأكاديمية إحدى مبادرات البنك التي تهدف إلى توفير تدريب مكثّف لطلاب الإمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجة وتطبيق القدرات الرقمية الناشئة، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لتحقيق طموحاتهم المهنية والمساهمة بالتالي في النموّ الاقتصادي للدولة.

وقال فينس كوك، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: يعدّ دعم تطلعات شباب وشابات وطننا المهنية من مسؤولياتنا كبنك وطني، وأيضاً تطوير مهاراتهم التي ستسهم في توفير أدوار قيادية جديدة في القطاع المصرفي الإماراتي.

وجاء إطلاق البرنامج هذا العام بالتعاون مع أكاديمية «برايس ووتر هاوس كوبرز» الشرق الأوسط، وهي تضمّ مجموعة من الخبراء الذين سيكرّسون جهودهم لإعداد المتدربين من خلال منحهم فرصة التعلّم والاستكشاف ومشاركة أفكارهم المبتكرة. وستوفر أكاديمية إن بي إف للتكنولوجيا للمواهب المحلية فرصاً مهنية في مجال تكنولوجيا المعلومات والابتكار، وتتيح لهم تحقيق التميّز في المجال الرقمي والتقني والعلمي وتنمية المواهب المحلية الناشطة في هذا القطاع.

وستُنظّم دورات تدريبية متعددة خلال 6 أشهر تشمل المعرفة الأساسية لتكنولوجيا المعلومات وصولاً إلى تطوير التطبيقات والتدريب على إدارة النظام. وعند إكمال المتدرّبين البرنامج بنجاح في 6 نوفمبر، سيتلقّون شهادة رسمية وقد يُتاح لهم العمل في بنك الفجيرة الوطني أو ميناء الفجيرة.

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