9.8 مليارات درهم أرباح الأسهم المحلية في جلسة منتصف الأسبوع

المصدر: وام

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ربحت أسواق الأسهم المحلية ما يناهز 9.8 مليارات درهم في نهاية تعاملات اليوم، بدعم مكاسب الأسهم القيادية في قطاعات العقار والبنوك والاتصالات والاستثمار، وسط سيولة جاوزت 1.75 مليار درهم.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات "وام"، وصلت رسملة الأسهم السوقية إلى 2.527 تريليون درهم في نهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 1.98 تريليون لأسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية و537.59 مليار درهم لأسهم سوق دبي المالي.

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام بأكثر من 1% ليغلق عند 9502.05 نقطة وسط تداولات جاوزت 181.7 مليون سهم بقيمة 1.48 مليار درهم عبر تنفيذ 11397 صفقة.

وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع سهم "اتصالات" بنسبة 4.24% ليصل إلي 28 درهم جاذباً سيولة بأكثر من 98.5 مليون درهم، و"أبوظبي الأول" بنسبة 0.83% إلي 19.34 درهم مستقطباً 248.9 مليون درهم، كما صعد "ادنوك للحفر" بنسبة 2.42% وصولا إلي 3.39 درهم بسيولة 23.2 مليون درهم. وتصدر "العالمية القابضة" قائمة الأسهم النشطة في سوق أبوظبي بنحو 348.17 مليون درهم ليغلق مرتفعاً بنسبة 0.75% عند مستوي 282 درهم.

وصعد مؤشر سوق دبي بنسبة 0.32% ليغلق عند 3297.8 نقطة وسط تداولات بقيمة 272.2 مليون درهم، مدعوماً بصعود أسهم العقار مع نمو "إعمار العقارية" 3.66% إلي 5.49 درهم، و"إعمار للتطوير" بنسبة 0.69% إلي 4.35 درهم.

وقفز سهم "شعاع كابيتال" بنسبة 2.76% إلي 0.52 درهم مع إعلان الشركة استكمال الاستحواذ على شركة "أليانز" للخدمات البحرية واللوجستية بتسهيلات مالية قدرها 160 مليون دولار.

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