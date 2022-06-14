تجارة دبي تواصل زخم النمو عالمياً

المصدر: دبي – البيان

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سجلت صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي في مايو 2022، أعلى قيمة شهرية منذ أغسطس 2018، ببلوغها 23.1 مليار درهم، بنمو 28.3 %، مقارنةً مع مايو 2021، مؤكدةً استدامة النمو الاقتصادي في دبي، وتنافسية القطاع التجاري بالإمارة ومرونته، رغم التحديات العالمية، وفي ضوء تطبيق استراتيجية غرف دبي الجديدة لتنويع التجارة والأسواق المستهدفة.

ولفتت الغرفة إلى أن صادرات وإعادة صادرات أعضائها بين يناير- مايو 2022، سجلت نمواً 15.8 %، لتبلغ 104.3 مليارات درهم، مقارنةً مع 90.1 ملياراً في نفس الفترة من 2021، ووصل عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها خلال الأشهر الخمس الأولى من العام الحالي، إلى أكثر من 291 ألف شهادة، بنمو 7.1 %.

وبلغت صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إلى دول التعاون، بين يناير- مايو 2022، نحو 55.5 مليار درهم، بنمو 11.1 %، مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، في حين بلغت نسبة النمو في مايو 2022، حوالي 12.1 %، مقارنةً مع أبريل 2022.

واستحوذت دول التعاون على 55 % من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء خلال مايو 2022، فيما سجلت صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة، إلى أبرز 10 أسواق خارج دول التعاون، نمواً 20.5 % خلال الأشهر الخمس الأولى من العام الحالي، إلى 31.5 مليار درهم.

وفي مايو 2022، سجلت صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة، إلى أبرز 10 أسواق خارج دول التعاون، نمواً 16.3 %، لتبلغ 6.6 مليارات درهم، مقارنة بـ 5.6 مليارات في مايو 2021.

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