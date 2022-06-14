الإمارات وجهة 4000 من أصحاب الثروات الفائقة 2022

المصدر: دبي - سيد صالح

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تصدرت الإمارات عالمياً في عدد فائقي الثراء المُتوقَع تدفقهم خلال العام الجاري وفق توقعات تقرير «تدفقات أثرياء العالم في النصف الثاني من 2022»، الصادر أمس عن «هنلي أند بارتنرز».

وأرجع تقرير الشركة البريطانية المتخصصة في الاستشارات المُتعلقة بسياسات المواطنة والإقامة توقعاته إلى الوضع العالمي الراهن، والذي يشهد هروب رؤوس الأموال الخاصة من روسيا وأوكرانيا بأعداد هائلة في خضم الأحداث الراهنة بين البلدين، وفقدان المملكة المتحدة لمكانتها كأبرز مركز عالمي لاستقطاب الثروات، وأيضاً التراجع السريع في مكانة الولايات المتحدة كقطب لأثرياء العالم، الأمر الذي أهّل الإمارات لاستقبال أكبر عدد من الأشخاص فائقي الثراء على مستوى العالم خلال العام الجاري.

وأوضح أن الإمارات باتت تحظى بتركيز مُكثف من جانب الأشخاص فائقي الثراء من أنحاء العالم وعليه، فمن المتوقع أن تستقبل على مدار العام الجاري 4000 من فئة مالكي الثروات الفائقة، بارتفاع 208% مقارنة مع عدد الأشخاص من هذه الفئة الذين استقبلتهم الدولة عام 2019، والذي بلغ 1300 شخص.

وأشار التقرير إلى أن الارتفاع يُعد انعكاساً للارتفاع الهائل أيضاً الذي حققته الإمارات على مدار العقد الماضي، في مؤشر آخر من مؤشرات «هنلي أند بارتنرز»، وهو «مؤشر هنلي لجوازات السفر»، حيث ركّزت الإمارات على تحفيز السياحة، التجارة والاستثمارات الأجنبية بتطبيق مجموعة متتابعة من الإجراءات المُتبادلة المُتعلقة بإسقاط شرط التأشيرة المُسبقة لدخول الدولة على عدد متزايد من دول العالم .

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