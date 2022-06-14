الإمارات تنضم إلى «تنظيم تجارة الخدمات»

المصدر: (جنيف - و ام)

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أعلنت الإمارات انضمامها إلى مبادرة «التنظيم المحلي لتجارة الخدمات»، التي ستدخل حيز التنفيذ نهاية 2022.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمقر منظمة التجارة العالمية بجنيف، على هامش انعقاد أعمال الاجتماع الوزاري الثاني عشر للمنظمة الممتد في الفترة حتى 15 يونيو.

وقدم جمعة الكيت وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، كلمة الدولة في المؤتمر نيابة عن معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد فأشار فيها إلى أن الانضمام إلى هذه المبادرة يدعم السياسات التجارية طويلة الأجل التي تنتهجها دولة الإمارات والتي تضع على رأس أولوياتها تنمية بيئة داعمة لنمو التجارة والاستثمار، وتعزيز قدرات الدولة التنافسية في الأسواق الخارجية وتطوير شبكة علاقاتها التجارية الدولية.

وأضاف الكيت إن الإمارات - ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي - لديها اقتصاد متنوع ومنفتح على العالم وتعمل بشكل مستمر على تعزيز جهود التنويع الاقتصادي وترسيخ مكانة الدولة مركزاً إقليمياً للتجارة والاستثمار، ومن هذا المنطلق وجدت الدولة في أهداف مبادرة «التنظيم المحلي لتجارة الخدمات» ما يخدم جهودها في تنظيم الأعمال التجارية وتعزيز بيئة أعمال متوازنة وشفافة وقادرة على النمو.

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