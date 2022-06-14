«دانة غاز»: نقاشات حول امتياز شمال العريش

المصدر: (الشارقة - البيان)

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أعلنت «دانة غاز» استمرار النقاشات الجارية بين الحكومة المصرية مع الشركة للاتفاق على الطريقة المثلى للمضي قدماً في حقوق امتياز شمال العريش بما يخدم مصلحة جميع الأطراف المعنية.

وأوضحت في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية أن التقرير الصادر في MEES نصّ على انتهاء حقوق دانة غاز في امتياز شمال العريش في نهاية عام 2021، موضحة أنه كما تم الكشف عنه في نتائج الربع الأول للشركة، كان من المقرر أن تنتهي حقوق الامتياز في منتصف مارس 2022. وعلى الرغم من ذلك فإن موقف «دانة غاز» هو استمرارية هذه الحقوق نتيجة حالة القوة القاهرة.

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