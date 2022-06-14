253 ألف تسجيل على النطاق الوطني «.ae»

المصدر: أبوظبي – وام

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كشفت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عن تسجيل 19363 اسماً جديداً على الإنترنت ضمن النطاق الوطني لدولة الإمارات «.ae» وذلك من بداية العام الجاري وحتى 30 مايو ليبلغ العدد الكلي 252639 تسجيلاً.

وشهدت السنوات السابقة نمواً سريعاً في نسبة تسجيل أسماء النطاق، وكانت نسبة ارتفاع مستوى التسجيل بعام 2021 ما يقرب من 30% مقارنة بعام 2019، كما شهدت الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري إضافة 19363 تسجيلاً جديداً بارتفاع 25% مقارنة بـ15443 تسجيلاً في الفترة المقابلة من 2021.

وهذه الزيادة تعكس ثقة الشركات ورواد الأعمال والمستثمرين بالمزايا التي يوفّرها النطاق الوطني الذي يستمد قوته من سمعة الإمارات بوصفها مركزاً اقتصادياً نشطاً، له مكانته العالمية والإقليمية.

وتوفر الهيئة خدمات الحصول على النطاقات الوطنية عبر 24 مسجلاً معتمداً بخدمات مختلفة وأسعار تنافسية وسرعة في إجراءات التسجيل دون الحاجة لأي مستندات وفي غضون دقائق معدودة، وتعكف الهيئة على التنسيق مع مختلف الدوائر الاقتصادية في الدولة لدراسة توفير باقات لمسجلي الرخص التجارية.

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