تراجع أداء أسواق الأسهم.. والسيولة تقارب 1.8 مليار درهم

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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تراجعت أسواق الأسهم المحلية في ختام تداولات جلسة أمس بضغط نزول مختلف القطاعات. وهبط مؤشر سوق دبي بنسبة 2.6% ليغلق عند 3287 نقطة. كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1.8% ليغلق عند 9407 نقاط.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.8 مليار درهم، منها 1.4 مليار درهم بأبوظبي، و341 مليون درهم بدبي. وجرى التداول على نحو 363 مليون سهم، موزعة بواقع نحو 229 مليون سهم في دبي ونحو 134 مليون سهم في أبوظبي، عبر تنفيذ 17495 صفقة.

سوق دبي

وتراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 2.6% ليغلق عند 3287 نقطة في ظل نزول مختلف القطاعات، فيما عدا قطاع السلع. وهبطت أسهم قطاع العقار 4.4% مع نزول «الاتحاد العقارية» 3.8% و«إعمار العقارية» 4.8% و«إعمار للتطوير» 3%، بينما استقر «ديار» عند إغلاقه السابق.

وتراجع قطاع النقل 1.6% بضغط نزول «أرامكس» 3.6%، و«العربية للطيران» 0.4%، بينما صعد «الخليج للملاحة» 1.8%. وتراجع قطاع الاستثمار 3.8% بضغط نزول «سوق دبي المالي» 6% و«شعاع كابيتال» 6.6% و«دبي للاستثمار» 2.6%. ونزل قطاع البنوك بنسبة 2.5% مع هبوط «دبي الإسلامي» 2.7% و«الإمارات دبي الوطني» 2.9%. كما هبطت أسهم قطاعات الخدمات 2% والتأمين 2.8% والاتصالات 0.1%، وتراجع سهم «ديوا» 0.7%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط في سوق دبي مستقطباً نحو 77 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بنحو 54 مليون درهم، ثم «سوق دبي المالي» بنحو 42 مليوناً، فيما كان سهم «مصرف السلام السودان» الأكثر انخفاضاً بنسبة 7%.

سوق أبوظبي

تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة %1.8. وفي القطاع المالي والبنوك صعد «العالمية القابضة» 0.1 % وتراجع «أبوظبي التجاري» %1.6 و«أبوظبي الإسلامي» %1 و«أبوظبي الأول» %2.5، وتراجع سهم «بروج» %2.2. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط جاذباً 331 مليونا درهم، فيما كان سهم «الإمارات للتأمين» الأكثر انخفاضاً بنسبة %9.4.

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