1.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - وام)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس 1.4 مليار درهم، حيث تم تسجيل 398 مبايعة بقيمة 1.22 مليار درهم منها 56 مبايعة للأراضي بقيمة 301.57 مليون درهم و342 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 922.09 مليونا.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 28 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد. وتصدرت الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 25 مبايعة بقيمة 51 مليونا. وجاءت مبايعة بقيمة 160 مليون درهم بمنطقة السطوة كأهم مبايعات الشقق والفلل. وتصدرت برج خليفة المناطق في عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 36 مبايعة بقيمة 107 ملايين درهم، تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 33 مبايعة بقيمة 71 مليون درهم.

وسجلت الرهون 219.32 مليون درهم منها 17 رهناً للأراضي بقيمة 20.3 مليون درهم و90 رهناً للفلل والشقق بقيمة 199.02 مليون درهم، أهمها بمنطقة الورقاء الأولى بقيمة 23 مليون درهم ورهن بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 20 مليون درهم. وتم تسجيل 11 هبة بقيمة 19.31 مليون درهم، أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 8 ملايين.

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