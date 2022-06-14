بحث خطط ومبادرات«الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة» بدبي

المصدر: دبي- البيان

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عقد مجلس إدارة مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة اجتماعه الثاني لعام 2022، برئاسة سلطان أحمد بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وبحضور عبد الله بن دميثان نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس، لمناقشة المشاريع والمبادرات والخطط المستقبلية المدرجة ضمن أجندة عمل المجلس.

وتناول جدول أعمال الاجتماع عدداً من المواضيع من بينها الأداء المالي للمؤسسة لعام 2021 والربع الأول من عام 2022، والخطة الاستراتيجية للمؤسسة، ودراسة التصور العام للمخاطر التي قد تواجه المؤسسة، بالإضافة إلى عدد من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق رؤية المؤسسة المتمثلة في تعزيز مكانة دبي كمركز رائد ومستدام لدعم القطاع الاقتصادي على الصعيدين المحلي والعالمي.

اجتماعات دورية

ويتولى مجلس إدارة مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مسؤولية اتخاذ القرارات والتوصيات التي تسهم في تعزيز موقع المؤسسة الريادي محلياً وإقليمياً وعالمياً، واستعراض التقارير الدورية لمتابعة سير الأعمال في المؤسسة بما يواكب توجهات حكومة دبي، واعتماد وإصدار القرارات والتوصيات ذات الصلة. ويعقد مجلس الإدارة اجتماعاته بشكل دوري على مدار العام، بمعدل 4 اجتماعات في السنة، بحضور الأعضاء، مع توثيق اجتماعاته وإعداد محاضر المناقشات والمداولات بغرض التوثيق ومتابعة المستجدات.

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