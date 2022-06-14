«الشارقة لإدارة الأصول» تطلق مشاريع استثمارية مختلفة

المصدر: الشارقة - وام

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قال راشد بو رحيمة مدير المشاريع التجارية الجديدة في شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة: إن الشركة في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ورؤية الشركة المستقبلية، ستطلق خلال يوليو المقبل المرحلة الأولى من مشروع استثماري جديد في البنية التحتية يوفر 1800 ميغاوات كهرباء، ويخدم مساحة سكنية كبيرة، بالتعاون مع شركات أمريكية ويابانية.

وأضاف بو رحيمة في حوار خاص مع وكالة أنباء الإمارات «وام»: المرحلة الثانية من المشروع ستنتهي في مايو 2023، كاشفاً عن أن هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة التزمت بشراء الكهرباء من المشروع الجديد.

حرص

وأكد أن الشركة التي انطلقت أعمالها في 2016 تعتزم إطلاق مزيد من المشاريع في الصحة والأمن الغذائي. وأوضح أنه من منطلق حرص الحكومة الرشيدة على توفير مشاريع وخدمات في «القطاعات الدفاعية» تعتزم الشركة خلال الفترة المقبلة تعزيز القطاع الصحي بإطلاق خدمات صحية ضمن مراحل متعددة.

وذكر أن الشركة تعمل على إطلاق مشاريع في الأمن الغذائي بغرض تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال إطلاق مشاريع في قطاع زراعة الفواكه والخضراوات والتمور، وتمتلك الشركة في محفظتها بالتعاون مع جهة أخرى شركة «تأصيل» باسم تجاري يحمل «فروج الذيد»، وستعمل الشركة على إدارة منظومة غذائية تواكب توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المتمثلة بتزويد المستهلك بأغذية عضوية خالية من الشوائب والمواد الكيماوية.

وأوضح أن الشركة تمتلك محفظتين داخلية وخارجية، الداخلية تضم شركة «رافد» لحلول المركبات وشركة «سحاب» للتحول الرقمي و«ساند» لخدمة المرافق و«سوق الحراج» و«سوق الجبيل» و«واحة الصجعة الصناعية».

توسع جغرافي

وقال: نستهدف حالياً التوسع الجغرافي لهذه الشركات لتقديم خدمات أشمل لقطاعات حكومية وخاصة، مشيراً إلى أن المحفظة الخارجية تضم مشاريع في قطاع العقارات والبنية التحتية في أستراليا وأمريكا.

وظائف للمواطنين

تعمل شركة الشارقة لإدارة الأصول بالتعاون مع هيئة الموارد البشرية بالشارقة على توفير وظائف للمواطنين وزيادة نسبة التوطين لتقديم خدمات عالية المستوى للمواطنين والمقيمين، وهي ملتزمة بتطويرها بصفة مستمرة. وتعمل الشركة على الترويج لمشاريعها من خلال المشاركة بالمعارض الاستثمارية المتخصصة.

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