القرية العالمية تحوز تقييم 5 نجوم للتميز من مجلس بريطاني

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت القرية العالمية عن حصولها على تقييم 5 نجوم للتميز في مجالات إدارة مخاطر الصحة والسلامة، وفقاً لتصنيف مجلس السلامة البريطاني، للمرة الرابعة على التوالي. وتستمر الوجهة في حرصها على التميز عبر الالتزام بمعايير الصحة والسلامة العالمية، حيث استطاعت تعزيز مكانتها مرة أخرى خلال العام 2022.

واستطاعت القرية العالمية تحقيق إنجاز استثنائي بحصولها على درجة 97.72% على مقياس معايير إدارة الصحة والسلامة من مجلس السلامة البريطاني، مقارنة بـ 96.62% في العام الماضي، محتفظة بمكانتها في فئة الخمس نجوم المرموقة «ممتاز» مع تعزيز ريادتها عبر القطاع في جميع أنحاء المنطقة.

وتعد الوجهة بفضل التزامها المستمر بتوفير تجربة آمنة وسلسة لجميع الضيوف والموظفين، الوجهة الوحيدة في العالم التي تفوز بسيف الشرف من مجلس السلامة البريطاني، الذي يحتفي بالمؤسسات التي تتميز بإدارتها للعمليات ذات الصلة بالصحة والسلامة والبيئة على النحو الأمثل.

وقال سوثارسون ساتايا، مدير قسم الصحة والسلامة والبيئة والمخاطر في القرية العالمية: تعد القرية من أضخم الوجهات الترفيهية الرائدة في الهواء الطلق، مع منظومة تضم الآلاف من الشركاء، مستقبلة الملايين من الضيوف في كل موسم. ويعد الحصول المستمر على هذه الجائزة المرموقة إنجازاً استثنائياً، ودليلاً على حرصنا الدائم لتعزيز ريادتنا في مجال الصحة والسلامة على مستوى القطاع.

كما يعتبر هذا التقدير شهادة على التزام قيادة القرية العالمية بإدارة العمليات على النحو الأمثل، ونشر هذه الثقافة عبر كافة المجالات والمستويات في الوجهة. ونحن متمسكون بالحفاظ على مسيرتنا الاستثنائية وممارساتنا المتميزة في مجال الصحة والسلامة لأقصى قدر ممكن، ويشرفنا تقدير جهودنا المستمرة من قبل هذه المنظمة المرموقة.

من جانبه، قال مايك روبنسون، الرئيس التنفيذي لمجلس السلامة البريطاني: يعتبر تصنيف الخمس نجوم من أهم الشهادات التي تحصل عليها المؤسسات تقديراً لأدائها المتميز في إدارة الصحة والسلامة. وهو إنجاز تتطلع العديد من الشركات حول العالم لتحقيقه، حيث يجسد الرؤى الاستباقية للمؤسسات، ويؤكد مدى التزامها بالتحسين المستمر للعمليات.

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