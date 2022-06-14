انطلاق فعاليات معرض «هايف للأثاث» بإكسبو الشارقة

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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انطلقت أمس فعاليات معرض «هايف للأثاث» بإكسبو الشارقة، وسط مشاركة واسعة من تجار التجزئة والجملة من كبرى الشركات المحلية والعالمية، وبمشاركة 100 عارض، حيث يهدف المعرض إلى دعم وتحفيز صناعة الأثاث وخلق فرص استثمارية جديدة، ليضاف إلى حزمة المعارض المتخصصة في المفروشات والأثاث التي ينظمها المركز بهدف تلبية متطلبات السوق وإتاحة الفرصة للشركات الدولية والمحلية الرائدة في هذه الصناعة للتعاون وتأسيس علاقات تجارية متنوعة وفتح أسواق جديدة لها.

وأكد سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن المعرض جاء ليغني أجندة الفعاليات الإقليمية والعالمية المتميزة التي ينظمها المركز سنوياً بشكل عام، ويشكل إضافة نوعية للجهود التي يبذلها إكسبو الشارقة في دعم صناعة الأثاث والمفروشات بالإمارة، والتي تعد من الصناعات المهمة في الدولة، إذ تسهم بنسبة 3.6% في قطاع الصناعات التحويلية في الدولة، وتعتبر من الصناعات الرائجة والرابحة في الإمارات، وذلك في ظل النمو المتواصل لقطاع البناء والتشييد، الذي بدوره يعزز الطلب على شراء الأثاث والديكور والإضاءة ومستلزماتها.

ولفت إلى أن المعرض يشكل منصة مهمة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات العاملة في صناعة الأثاث والمفروشات، إلى جانب دوره في دعم المصنعين المحليين، من خلال إتاحة الفرصة لهم للالتقاء بكبرى شركات التصميم الداخلي والأثاث العالمية وعقد الصفقات التجارية، مشيراً إلى أن الحدث إلى جانب دوره التجاري المهم فإنه سيتيح الفرصة لسكان الشارقة وزوارها للاطلاع على أحدث منتجات الأثاث ولوازم البيت العصري والتعرف على آخر وأهم ما توصل إليه عالم التصميم والديكور.

وأشار إلى أن استضافة المعرض تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لمركز إكسبو الشارقة لعام 2022، الرامية إلى استقطاب العديد من المعارض المتخصصة والنوعية، بهدف توسيع مستهدفات ومبادرات قطاع المعارض والمؤتمرات لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية في الإمارة، ومن ضمنها صناعة الأثاث والمفروشات.

دورة ناجحة

أكد مشاركون في المعرض أن الدورة الثانية تعد ناجحة بكافة المقاييس، لأنها جمعت الكثير من الشركات المحلية والإقليمية في مكان واحد لعرض آخر المنتجات في مجال غرف النوم والكراسي الحديثة وآخر ما وصلت إليه صيحات الموضة في ما يتعلق بتجارة الأثاث، لافتين إلى أن المعرض يعد فرصة ثمينة لعرض منتجاتهم والتعريف بها لكافة المتسوقين الذين يزورون إكسبو الشارقة.

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