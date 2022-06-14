خبراء التقنية يبحثون في دبي سبل تسريع التقدّم الاقتصادي

المصدر: دبي - البيان

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نظمت «ساس»، إحدى أبرز الشركات العالمية في مجال تحليلات البيانات، مؤتمراً للتنفيذيين يجمع كوكبة من أبرز القادة التنفيذيين من مختلف قطاعات الأعمال بجميع أنحاء الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا. وناقش المؤتمر الذي أقيم في متحف المستقبل بدبي تحت عنوان «تجربة التنفيذيين 2022 – بناء المستقبل بالذكاء الاصطناعي المستدام»، السبل الكفيلة بمواصلة تسريع خطوات التقدّم الاقتصادي ورقمنة المجتمعات، مع ضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

وقال طيفون توبكوتش المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا لدى «ساس»، إن الاستدامة وتنمية المواهب واعتماد الحوسبة السحابية يأتون على رأس جداول أعمال المديرين التنفيذيين في أنحاء المنطقة، مشيرًا إلى أن هدف «ساس» يتمثّل في تمكين المؤسسات من الاعتماد على البيانات واتخاذ قرارات مستدامة بناءً على الرؤى التحليلية التي تنطوي عليها البيانات.

وأكّد التزام «ساس» بمبادرة الحياد الكربوني للعام 2050، بما يتماشى مع أجندة الاستدامة لدولة الإمارات، التي كانت تعهّدت بإلحاق الجميع في ركب التنمية المستدامة والمساهمة في وضع العالم على مسار الاستدامة والقدرة على الصمود.

من جانبها، شدّدت ميغان غريغونيس، القنصل العام للولايات المتحدة في دبي، على أهمية اتباع الممارسات التجارية السليمة، مشيدة بالتزام الحكومة الإماراتية بهدف صفرية الانبعاثات الكربونية. وقالت إن تحقيق هذا الهدف يتطلب إقامة شراكات فعالة لتهيئة المجال أمام الابتكار.

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