رين تطلق منصة التداول المتطورة "رين برو"

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت رين، المنصة الرائدة في مجال التداول بالعملات الرقمية المشفرة، اليوم عن إطلاق تجربة رين برو الجديدة، والتي تقدم خياراً مبسطاً في عالم العملات الرقمية مع ميزات تداول متقدمة تتضمن دفاتر الطلبات وأنواع الأوامر المشروطة، إلى جانب الرسوم البيانية المتطورة.

وتلتزم رين ببناء منصةٍ مبسطةٍ وسهلة الاستخدام، نظراً للتغير المستمر في سلوك المستهلكين والطلب المتزايد في مجال العملات الرقمية المشفرة.

وتتميز رين بتصميمها الذي يتيح لجميع المستخدمين التعامل معه بسهولة، بغض النظر عن خبراتهم في مجال التداول بالعملات الرقمية المشفرة. حيث تحتوي المنصة على واجهة سهلة التصفح ومزودة بميزات مناسبة للمستخدمين المبتدئين ومتوسطي الخبرة، ما يسهم في توفير تجربة سلسة ومريحة للمستثمرين في بداية مشوارهم في المجال. كما تُعد تجربة رين برو خياراً ملائماً لخبراء تداول العملات الرقمية أو الراغبين بالاستفادة من الميزات الإضافية للتطبيق.

تأتي رين برو مع العديد من الميزات المتقدمة مثل:

• الرسوم البيانية المتقدمة - يمكن للمستخدمين تحليل بيانات الأسعار التاريخية لفترات زمنية أطول وتحديد أنماط السعر باستخدام مخطط الشموع الجديد.

• الطلبات المشروطة - يمكن للمستخدمين جدولة الطلبات المحددة سابقاً، بناءً على السعر المحدد الذي يريدونه، حيث سيتم تنفيذ الطلبات بالسعر المحدد أو بسعرٍ أفضل.

• دفتر الطلبات - يساعد هذا الخيار المستخدمين على تحليل السوق بشفافية أكبر من خلال بيانات السوق من المستوى الثاني.

• أفضل سعر متاح - تتيح الأنواع الجديدة للطلبات والشفافية الإضافية في السوق إمكانية شراء العملات الرقمية المشفرة وبيعها بأفضل سعر متاح.

ويتطلب تداول الأصول الرقمية عبر رين برو التسجيل من أجل الحصول على حساب موثّق، حيث يضمن هذا النهج تدقيق جميع حسابات العملاء، لكي يتمكنوا من التداول بشكل آمن وموثوق عبر رين، إذ يمكن للعملاء الوصول إلى رين برو بمجرد التحقق من حساباتهم.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جوزيف دالاجو، المؤسس المشارك لشركة رين: "حرصنا على إطلاق رين برو استجابةً لتزايد طلبات عملائنا على الميزات المتقدمة في مجال التداول بالعملات الرقمية المشفرة. ونلتزم بترسيخ مكانة رين لتكون بورصة عالمية المستوى للعملات الرقمية المشفرة ومنصة لمتداولي العملات الرقمية المشفرة النشطين والمتقدمين في المنطقة. ويسعدنا رؤية التطور المستمر لمنظومة العملات الرقمية المشفرة. وتوفر رين ميزات تناسب المستخدمين المبتدئين والخبراء."

ويتيح تطبيق رين ميزات تناسب الجميع، سواء للباحثين عن واجهة بسيطة وتجربة فائقة الانسيابية أو للراغبين بتجربة أكثر تقدماً.

وتسعى رين لتوفير مساحة آمنة من أجل شراء العملات الرقمية المشفرة وبيعها وتخزينها، فضلاً عن توفير فرص تعليمية باستمرار للراغبين بمعرفة المزيد عن العملات المشفرة.

وتتوفر تجربة رين برو حالياً على الحواسيب فقط، وسيتم دمجها في تطبيق الهواتف المحمولة في وقت لاحق من هذا العام. لمزيد من المعلومات حول رين، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.rain.bh أو تنزيل تطبيق رين من متاجر جوجل بلاي وآبل ستور.

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