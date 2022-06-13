رأس الخيمة تقدم لزوارها تجارب ممتعة متنوعة خلال الصيف

المصدر: رأس الخيمة - وام

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أطلقت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، الحملة الترويجية الجديدة التي تستمر طوال موسم الصيف (RAKation)، ووجهت الدعوة للزوار لاستكشاف البيئات المتنوعة التي تحتضنها إمارة رأس الخيمة، وقائمتها الواسعة من التجارب والنشاطات المتميزة، وذلك خلال الفترة من 15 يونيو الجاري إلى 15 سبتمبر القادم.

وسيحظى زوار الإمارة، الذين حجزوا إقامة ثلاث ليالٍ أو أكثر في أي من الفنادق المشاركة بحملة (RAKation)، من فئة 3 و4 و5 نجوم، بتذكرتين مجانيتين لخوض تجربة «جيس سليدر». وتعتبر «جيس سليدر»، أحدث إضافة على قائمة تجارب المغامرات في جبل جيس، أعلى قمة جبلية في دولة الإمارات، وتقدّم لزوارها تجربة فريدة، تشمل ركوب زلاجات تسير على أطول مسار فولاذي في المنطقة في رحلة تمتد لمسافة 1840 متراً، وبسرعة تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة، أثناء نزولها عبر المسار المتعرج إلى أسفل الجبل. ما يتيح للمغامرين فرصة الاستمتاع بمشاهد الإمارة الشمالية المتنوعة، سواء اختاروا خوض التجربة لوحدهم، أو برفقة أي من أحبائهم.

كما سيحظى زوار رأس الخيمة، عبر الحملة، بخدمة النقل المجانية بالحافلة من المواقع الرئيسة في الإمارة إلى جبل جيس، بالإضافة إلى حسومات بنسبة 30 % على الأنشطة الجبلية الأخرى، بما في ذلك «المسار الانزلاقي (جيس فلايت)»، أطول مسار انزلاقي في العالم، وجولة جيس المعلقة (جيس سكاي تور)، والتي تضم ستة مسارات انزلاقية متتابعة، وتناول الطعام في مطعم 1484 من بورو، المطعم الأعلى في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يتيح لزواره تجربة تناول الطعام والاستمتاع بالمناظر الجبلية الخلابة.

طبيعة ساحرة

وبفضل طبيعتها الساحرة والمتنوعة، تَعِد رأس الخيمة عشاق التصوير الفوتوغرافي ومنشئي المحتوى، بفرص استثنائية لالتقاط أروع اللحظات، ونشرها من خلال مسابقة مخصصة لوسائل التواصل الاجتماعي. وسيكون بمقدور كافة الزوار، نشر صور أو مقاطع فيديو عبر حساباتهم على إنستغرام، من خلال الوسم #RAKation، للدخول تلقائياً في السحب الخاص للفوز بواحدة من ست جوائز للإقامة لمدة ثلاث ليالٍ في الإمارة.

وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، نهدف من خلال إطلاق الحملة الصيفية الجديدة RAKation، إلى إلقاء الضوء على مدى تنوع التجارب والنشاطات والوجهات في إمارة رأس الخيمة، لا سيما جبل جيس، وتمكينهم من اغتنام فرصة خوض غمار هذه التجارب، والاستمتاع بلحظات لا تنسى. ولا شك أن تجربة «جيس سليدر»، باتت أحد أكثر الوجهات استقطاباً للاهتمام في إمارة رأس الخيمة، فمنذ اللحظة الأولى لافتتاحها في فبراير من هذا العام، لاقت التجربة إقبالاً واسعاً وغير مسبوق، بفضل ما تقدمه من تجربة مشوقة، تلبي تطلعات عشاق المغامرات من كافة الفئات العمرية.

وأضاف أن إمارة رأس الخيمة، توفر لزوارها خيارات متنوعة من التجارب الاستثنائية، بدءاً من تسلق الجبال، وركوب الدراجات الجبلية، ومسارات المشي لمسافات طويلة، وصولاً إلى المنتجعات الصحية التي تعزز الاسترخاء والشواطئ الخلابة، وغابات القرم الوارفة، وتمنحهم فرصة استكشاف تاريخها العريق، وثقافتها الغنية، التي تعود إلى أكثر من 7000 عام. كما تعتبر الإمارة وجهة مثلى للعائلات والأصدقاء، والأزواج الباحثين عن الاسترخاء، والحصول على فرص لاستعادة الحيوية.

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