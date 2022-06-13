سفير اليابان يزور محطة «نور أبوظبي» الشمسية

المصدر: أبوظبي - البيان

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زار أكيو إيسوماتا، سفير اليابان لدى الدولة، محطة «نور أبوظبي»، أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم، والتي تقع في منطقة سويحان على بعد ساعة ونصف من مدينة أبوظبي، وتنتج 1.2 غيغا واط من الطاقة الشمسية لتزويد الشبكة الكهربائية في إمارة أبوظبي بمورد مستدام للطاقة النظيفة.

وجاءت الزيارة في إطار جولة استضافتها «نور أبوظبي» و«ماروبيني»، وهي مجموعة شركات تجارية واستثمارية يابانية وإحدى شركات قطاع الطاقة العالمية.

وتمتلك «شركة أبوظبي الوطنية للطاقة»، التي تعتبر واحدة من أكبر عشر شركات للمرافق المتكاملة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا من حيث الأصول المنظمة، حصة 60% من المشروع، إلى جانب «ماروبيني» و«جينكو سولار»، اللتين تملكان حصة 20% لكل منهما.

عمليات

وقال أكيو إيسوماتا سفير اليابان لدى الدولة: «يسرني أن أشهد عن كثب عمليات محطة «نور أبوظبي»، وأن أزور هذه المنشأة العملاقة في قلب الصحراء. لقد تجاوزت المحطة توقعاتي، وأود أن أتوجه بالتقدير لـ«شركة سويحان للطاقة» و«شركة ماروبيني»، وجميع المشاركين في تطوير هذا المشروع، نظراً لما لذلك من إسهامات في حياة أفراد المجتمع. وتمثل «نور أبوظبي» مشروعاً مهماً يعكس التزام دولة الإمارات بخفض الانبعاثات الكربونية، ويسعدني أن اليابان شريك للدولة في مساعيها الطموحة، ومساهم في هذا المشروع الذي يعد رمزاً للتعاون الوثيق بين بلدينا».

بدوره، قال فريد العولقي، المدير التنفيذي لوحدة أعمال توليد الطاقة وتحلية المياه في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»: «تشرفنا باستضافة أكيو إيسوماتا، في محطة نور أبوظبي، فبعد مرور ثلاث سنوات على بدء العمليات التجارية، ما زالت هذه المحطة مثالاً يحتذى على صعيد مشاريع الطاقة المتجددة ذات القدرة الإنتاجية العالية ضمن قطاع المرافق».

وأضاف: «يسلط مشروع محطة نور أبوظبي الضوء على تعاوننا الوثيق مع شركائنا الدوليين لتطوير وتشغيل مثل هذا المشروع المتميز، الذي يمد الشبكة المحلية بطاقة شمسية متجددة وخالية من الانبعاثات الكربونية كل يوم، ويسهم في جهود دولة الإمارات الهادفة إلى إزالة الكربون، ومبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050. وقد لعبت هذه المحطة دوراً أساسياً في تمهيد الطريق لتنفيذ مشاريع أخرى قائمة على الطاقة المتجددة، الأمر الذي يجعل من أبوظبي مركزاً للطاقة المتجددة على مستوى المنطقة».

التزام

وقال إيجي هيجيكاتا الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة ماروبيني: «بالنيابة عن شركة ماروبيني، نود أن نعرب عن سعادتنا باستضافة أكيو إيسوماتا، سفير اليابان لدى دولة الإمارات، والترحيب به في «نور أبوظبي»، أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم، وأحد أبرز مشاريع الطاقة المتجددة التي تبرز التزام دولة الإمارات بالحد من الانبعاثات الكربونية. ونتطلع قدماً لمواصلة العمل يداً بيد مع دولة الإمارات وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة لخفض انبعاثات الكربون كركيزة للتحول نحو نموذج الأعمال المستدامة والصديقة للبيئة».

تطوير

من جانبه، قال عبد الله سالم الكيومي، الرئيس التنفيذي لشركة سويحان للطاقة، الشركة المالكة والمشغلة لمحطة نور أبوظبي: «سعداء باستقبال أكيو إيسوماتا، سفير اليابان لدى دولة الإمارات. يتميز مشروع نور أبوظبي بأنه أحد المشاريع الناجحة التي تم تطويرها من خلال شراكة قوية طويلة الأمد بين شركات عملاقة في المجال، تتمثل في طاقة الإماراتية وماروبيني اليابانية. ومنذ بدء العمليات التشغيلية التجارية في 2019، شكلت المحطة مثالاً يحتذى في التميز التشغيلي والموثوقية، ولا تزال حتى يومنا هذا أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية قيد التشغيل في موقع جغرافي واحد في العالم، بقدرة إنتاجية تبلغ 1200 ميغا واط. إن هذا المشروع مدعاة فخر لنا، ونموذج واعد في تنافسية وموثوقية موارد الطاقة المتجددة».

وتمتد محطة نور أبوظبي على مساحة 8 كيلومترات مربعة، وتمتاز بتصميمها الذي يعزز استطاعتها الإنتاجية، مما يتيح لها توليد 1.2 غيغا واط من الطاقة. وتتضمن المحطة ما يزيد على 3 ملايين لوح شمسي في موقع واحد، وهو إنجاز غير مسبوق عالمياً، يعكس التزام دولة الإمارات بتلبية الطلب المتنامي على الطاقة بمنهجيات مستدامة وصديقة للبيئة.

ومنذ دخول المحطة الطور التشغيلي قبل ثلاث سنوات، شكلت «نور أبوظبي» مصدراً موثوقاً وآمناً ومستداماً للطاقة النظيفة، بالاستعانة بأحدث الابتكارات التقنية بعد إجراء دراسات وأبحاث موسعة. كما تعتمد المحطة على أكثر من 1400 نظام آلي لتنظيف الألواح الشمسية دون استخدام الماء، وتقطع مسافة 800 كيلومتر مرتين يومياً لضمان نظافة وكفاءة الألواح. ويمكن للمحطة إنتاج طاقة نظيفة تكفي لسد احتياجات 90.000 منزل.

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