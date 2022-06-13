20 ألف زائر للدورة الأولى للجولة المغربية للعقار بدبي

المصدر: دبي ـ البيان

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اختتمت بنجاح فعاليات الجولة المغربية للعقار والاستثمار بدول الخليج بدورتها الأولى والتي أقيمت في فندق هيلتون بدبي واستمرت لمدة ثلاثة أيام. وشهد المعرض حضور أكثر من 20000 زائر في ظل الإمكانيات المخصصة للجانب التواصلي والدعائي إضافة إلى جودة العروض العقارية والتمويلية التي أعدت خصيصاً لهذه المناسبة.

وشهد المعرض مشاركة مجموعة من المنعشين العقاريين المتميزين وشركاء من القطاعين العقاري والبنكي إضافة إلى رسميين وخبراء دوليين ومستشارين قانونيين وموثقين.

وتضمن معرض العقارات المغربية حدثين اثنين في واحد: معرض مغربي للعقار موجه إلى شريحة كبيرة ممن يرغبون في اقتناء عقارات بالمغرب، إضافة إلى مؤتمرات حول الاستثمار بالمغرب ولقاءات تجمع أصحاب المشاريع ومستثمرين مغاربة مع مستثمرين إماراتيين. وبعد تنظيم الدورة الأولى، من المرتقب تنظيم معارض أخرى في جدة السعودية بنهاية العام الجاري وكذلك في العاصمة القطرية الدوحة مطلع العام المقبل.

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