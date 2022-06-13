«بروج» تنضم إلى سلسلة مؤشرات «فوتسي» العالمية للأسهم

المصدر: أبوظبي - البيان

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انضمت بروج بي إل سي، الشركة البتروكيماوية الرائدة في توفير حلول البولي أوليفينات المبتكرة والمتنوعة، إلى سلسلة مؤشرات «فوتسي راسل» للأسهم العالمية، التي تضم ثلاثة مؤشرات معروفة عالمياً، هي: مؤشر «فوتسي» الناشئ، ومؤشر «فوتسي» العالمي لشركات رأس المال الكبير، ومؤشر «فوتسي» القياسي العالمي، وذلك اعتباراً من 10 يونيو.

ويسترشد المستثمرون في جميع أنحاء العالم بمؤشرات «فوتسي راسل» في ما يتعلق بقرارات تخصيص الأصول وبناء المحافظ الاستثمارية، حيث يعكس انضمام بروج إلى هذه المؤشرات الرئيسية مكانة الشركة الرائدة وحضورها العالمي المتنوع ومسيرة نموها القوية، ويسهم في دعم تنويع قاعدة مساهميها وجذب المزيد من المستثمرين من جميع أنحاء العالم.

في 3 يونيو، استكملت أدنوك وبورياليس بنجاح إدراج حصة من أسهم شركة بروج، التي تمثل 10% من إجمالي رأس المال المصدر في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وحقق الاكتتاب العام الأولي عائدات إجمالية تزيد على ملياري دولار، ليصبح بذلك أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في تاريخ أبوظبي، والأكبر لشركة بتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط.

وشهد الطرح إقبالاً كبيراً من المستثمرين الأفراد والمستثمرين المؤهلين في دولة الإمارات، محققاً أعلى مستويات التغطية من قبل المستثمرين الأفراد في الإمارات على مدى عقدين تقريباً.

تجمع بروج التي تأسست عام 1998 بين نقاط القوة والخبرة التي يمتلكها المساهمون الرئيسيون بأغلبية الأسهم في الشركة، وهما شركتا أدنوك وبورياليس، من خلال منشآتها لإنتاج البتروكيماويات في أبوظبي، ومراكز التسويق والمبيعات في سنغافورة.

وتعتبر بروج واحدة من أكبر الشركات العالمية الرائدة في توفير حلول البولي أوليفينات المبتكرة والمتنوعة لخدمة قطاعات عدة، منها البنية التحتية والطاقة والزراعة والسيارات والرعاية الصحية والتغليف المطور. يعمل لدى الشركة أكثر من 3100 موظف، وتوفر خدماتها لعملائها في أكثر من 50 دولة في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

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