تحالف بين «دوت إنك» و«تعاون»

المصدر: دبي - البيان

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وقعت شركة «تعاون» الإماراتية المتخصصة في الخدمات اللوجستية والإدارة التسويقية، مذكرة تفاهم مع العملاق الكوري الجنوبي «دوت إنك»، المتخصصة في الإلكترونيات والبرمجة والخدمات اللوجستية لأصحاب الهمم من المكفوفين وضعاف البصر، وذلك بدبي في حضور كوكبة من المسؤولين.

مثل شركة «تعاون» خلال التوقيع منصور عبد الرحمن فلكناز، الرئيس التنفيذي للشركة، وعبد الرزاق علي الفارسي نائب الرئيس، ومثل الجانب الكوري إريك كيم، الرئيس التنفيذي لـ «دوت إنك»، وعدد من مسؤولي وأقطاب الشركة الذين حضروا خصيصاً إلى دبي التي اعتبروها المكان الأنسب لانطلاق منتجات الشركة ونقطة تمركز حصرية من خلالها يتم التسويق لمنتجات «دوت إنك».

يذكر أن «دوت إنك» خطت مؤخراً خطوة كبيرة إلى الأمام باستخدام جهاز ذكي لا يسمح فقط بعرض النصوص بسهولة، بل يتيح أيضاً تمثيل الصور عن طريق اللمس بطريقة «برايل»، وهي الطريقة التقليدية المتعارف عليها خاصة لمكفوفي البصر.

وقال إريك كيم الرئيس التنفيذي لـ «دوت إنك»: لقد حصلنا على الفكرة من آلية مكبر الصوت، حيث يهتز المشغل الكهرومغناطيسي الصغير في مكبرات صوت الهواتف الذكية. واعتبر تقنية «دوت» الأساسية الحاصلة على براءة اختراع هي الآن الأصغر والأرخص في العالم، وتوقع أن يحقق المشروع مردوداً صناعياً على مستوى العالم تتجاوز إيراداته السنوية 50 مليار دولار.

من جهته، اعتبر منصور عبد الرحمن فلكناز، الخطوة سباقة تليق باسم وطموحات دبي وإضافة حقيقية لما تقدمه دبي والإمارات لأصحاب الهمم بصفة عامة ولفئة مكفوفي البصر بصفة خاصة. وقال: يستهدف تطبيق هذا النظام المطارات والبنوك والمؤسسات الإدارية ووسائل النقل العام في دبي وأبوظبي، والعديد من المؤسسات المجتمعية.

وأضاف: من خلال شراكتنا مع الشركة الكورية، نتطلع لأن نحظى بالوكالة الحصرية لهذا المنتج، ليس لدولة الإمارات فقط، بل على مستوى دول الخليج العربي والشرق الأوسط.

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