بنك الخليج الدولي يفتتح مكاتبه الجديدة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلن بنك الخليج الدولي الافتتاح الرسمي لمكاتبه الجديدة في أبراج (نيشن تاورز) بأبوظبي. وقام جمال الكشي، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي، وراجيف كاكار عضو مجلس إدارة البنك، بافتتاح الفرع الجديد رسمياً بحضور ممثلي مصرف الإمارات المركزي، وعملاء البنك وكبار مسؤوليه.

وتدعم المكاتب الجديدة بمساحتها الرحبة استراتيجية البنك للتوسع. ورسخ فرع بنك الخليج الدولي في أبوظبي، الذي يعمل كفرع للبنك للخدمات المصرفية للشركات، مكانته في السوق المحلية، إذ يخدم عدداً من أكبر وأبرز الشركات في الإمارات عبر مختلف القطاعات، إضافة إلى المؤسسات المالية والأجهزة الحكومية الرئيسة وغيرها من الكيانات ذات الصلة.

وقال جمال الكشي: يأتي افتتاح مكاتبنا الجديدة في أبوظبي في وقت حاسم يواصل فيه البنك تعزيز مسيرة نموه وتنوعه الإقليمي عبر ترسيخ وحضورنا في دولة الإمارات.

وسنواصل تقوية وتوسيع هذا الحضور. وأضاف: قمنا بتطوير قدراتنا المحلية بما يتماشى مع احتياجات عملائنا، وسنستمر في إضافة مزايا جديدة لتحسين الخدمات المقدمة لهذه السوق المهمة.

وقال خالد عباس، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والمدير الإقليمي لبنك الخليج الدولي في الإمارات: بالنظر إلى الفرص القوية التي تمتاز بها السوق الإماراتية، يسعدنا توسيع عملياتنا والانتقال إلى مقرنا الجديد في أبوظبي.

ونواصل التركيز على تقديم مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات بما في ذلك حلول مصرفية الشركات، تتضمن حلول الائتمان والمعاملات المصرفية العالمية، وخدمات الخزينة لدعم عملائنا ونموهم. كما نتطلع إلى تعزيز مكانتنا في السوق وإضافة المزيد من القيمة لعملائنا وأعمالهم.

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