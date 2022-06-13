«القابضة» تستحوذ على «مجموعة بيرجي ميفار» التركية للأدوية

المصدر: أبوظبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «القابضة» (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في أبوظبي توقيع اتفاقية للاستحواذ على «مجموعة بيرجي ميفار» (BMG)، أحد المراكز الرائدة لإنتاج الحقن المعقمة في تركيا. ويخضع إتمام الصفقة لشروط الإغلاق المعتادة، والتي تتضمن الحصول على الموافقات التنظيمية.

وتقدّم «مجموعة بيرجي ميفار» عمليّات متكاملة لتطوير وتصنيع الأدوية، بالإضافة إلى قدراتها في إنتاج الحقن المعقمة، والتي تشمل الحاويات الزجاجية الأنبوبية والأمبولات والحقن المعبأة مسبقًا التي تستخدم غالبًا لتقديم اللّقاحات.

كما تنتج «مجموعة بيرجي ميفار» عبوات أولية وأمبولات وقوارير للحقن المعقمة وهي متخصصة في توفير تقنيات حفظ الأدوية بالتجميد التي يتزايد الطلب عليها. وتصدر الشركة لأكثر من 30 دولة في أوروبا وآسيا كما أنها تتمتع بأكثر من 50 عامًا من الخبرة والتميز.

وقال فهد القاسم، المدير التنفيذي لمحفظة الصحة وعلوم الحياة في «القابضة»: تمثّل المنتجات وقدرات التصنيع المتنوعة التي تقدمها مجموعة «بيرجي ميفار» إضافة إستراتيجية إلى محفظة استثماراتنا المتنامية التي نواصل من خلالها تعزيز منصّة الصّحة وعلوم الحياة في الإمارات.

وتعتبر السوق التركية من أهم الأسواق الاستثمارية، حيث تتمتع مجموعة «بيرجي ميفار» فيها بحضور قويّ على امتداد سلسلة توريد الدواء؛ بدءًا من تطوير المنتجات الدوائية ووصولًا إلى التصنيع والتعبئة والتّوزيع عبر سلسلة التبريد.

وبفضل هذه القدرات المتكاملة، يتسنى لنا تطوير إمكانات الإمارات ودعم الخبرات المحليّة في تصنيع وتوزيع المنتجات الصحيّة عالية الجودة، وترسيخ مكانتها لتصبح مركزًا رائدًا للصناعات الدوائية على المستوى الإقليمي«.

وقال فائق سومر، المدير التنفيذي لدى»مجموعة بيرجي ميفار«:»يعدّ الانضمام إلى محفظة «القابضة» خطوة هامة في مسيرة شركتنا والتي تمكننا من التوسّع في الأسواق ذات الربحيّة العالية مثل سوق دولة الإمارات، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وعلى مدى أكثر من 50 عامًا التزمت المجموعة بتقديم الرّعاية الصحيّة ذات الجودة العالية، وبدعم من «القابضة»، سنعزز من قدرتنا على التميّز في إنشاء تعاقدات دولية لتصنيع المنتجات المعقّمة التي ستسهم في تحقيق النمو المستدام.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود «القابضة» الهادفة لإنشاء منصّة متكاملة للصحّة وعلوم الحياة في الإمارات، بما يُعزز حضور «القابضة» بسوق الحقن والعلاجات عالية القيمة التي تشهد نموًا متسارعًا، مثل اللقاحات وغيرها، فضلًا عن الوصول إلى شبكة عملاء واسعة تشمل الشركات العالمية وروّاد القطاعين المحلي والإقليمي.

كما سيمكّن الاستحواذ على «مجموعة بيرجي ميفار» من انضمامها إلى محفظة الصّحة وعلوم الحياة في «القابضة» والذي يهدف إلى تعزيز قدرات التصنيع والتوزيع والتسويق، بما في ذلك توفير المنتجات الصحية المعقمة والمحاليل القابلة للحقن.

وفي وقت سابق من العام، استحوذت «القابضة» على شركة «أسينو» لتصنيع الأدوية بسويسرا والتي تتميز بحضورها القويّ في أكثر من 90 دولة.

وفي 2021، استحوذت «القابضة» على شركة «فارماكس»«لتصنيع الأدوية في الإمارات، وعلى»أمون للصناعات الدوائية«في مصر. كما قامت بشراء حصّة أقلية في شركة»بيوكون بيولوجيكس ليمتد)، أكبر شركة للأدوية البيولوجية في الهند.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز