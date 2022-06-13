شراكات لمجموعة بن حم بعدد من دول المنطقة

المصدر: العين- البيان

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أعلنت مجموعة بن حم، عزمها عقد شراكات اقتصادية مع عدد من دول المنطقة، بهدف تعزيز موقع المجموعة محلياً وإقليمياً وعالمياً، وذلك تماشياً مع نهج القيادة الرشيدة في التنويع الاقتصادي، والعمل على زيادة الاستثمارات في مجالات الصناعة والسياحة مع دول المنطقة والعالم.

وتدرس مجموعة بن حم، عدداً من المشاريع التنموية والسياحية، مع عدد من الشركات العربية والعالمية. وقال الشيخ أحمد بن مسلم بن حم العامري المدير التنفيذي لمجموعة بن حم، إن دولة الإمارات، ترسم بخطوات متسارعة طموحة، ملامح مستقبل مشرق، بشراكات عالمية، ترسخ دورها المحوري كمركز تجاري عالمي، حيث تعمل الدولة، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على التركيز على قطاعات التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، والخدمات المالية والتقنية والذكاء الاصطناعي، والاتجاه نحو اقتصاد رقمي، بما يعزز من المكانة التنافسية للدولة، استعداداً للسنوات الخمسين المقبلة.

وأكد بن حم أن الإمارات مركز اقتصادي مهم في المنطقة، وتوفر بيئة مثالية لاحتضان مختلف الأنشطة الاقتصادية وممارسة الأعمال، مشيراً إلى أن الشراكات الاستراتيجية في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية والصناعية والتكنولوجية، التي تقوم بها الدولة مع مختلف دول العالم، لتؤكد مكانتها العالمية كمركز عالمي للريادة.

وتحرص الدولة، من خلال هذه الشراكات، على الاستثمار في مجالات اقتصادية متنوعة، والانخراط في الفرص العالمية المستحدثة، لترسيخ مكانة الدولة، كوجهة اقتصادية آمنة للمستثمرين وكبار رواد الأعمال.

وأكد المدير التنفيذي لمجموعة بن حم، أن الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ستمضي برؤيته الثاقبة وحنكته، لأن تكون دوماً الأفضل عالمياً في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وأن يكون مستقبلها أكثر تقدماً وإشراقاً على مختلف المستويات.

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