816 مليون درهم التصرفات العقارية بعجمان في مايو

المصدر: عجمان - (البيان)

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سجلت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان 632 تصرفاً عقارياً خلال شهر مايو الماضي بقيمة إجمالية بلغت 816 مليون درهم وبنسبة نمو بلغت 12% مقارنة بشهر أبريل. وبلغ إجمالي حجم التداول 591 مليون درهم. وشهد حي العامرة تسجيل أعلى مبايعة بقيمة 150 مليون درهم.

وأكد المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان أن السوق العقاري في إمارة عجمان أصبح أكثر نضجاً واستقراراً بفضل التشريعات العقارية المحفزة والمزايا التنافسية الكبيرة على المستويين الإقليمي والعالمي، لاسيما الدعم النوعي المقدم لمختلف فئات المستثمرين ورواد الأعمال الباحثين عن بيئة أعمال آمنة وفرص استثمار واعدة.

وأشار إلى أن الدائرة سجلت 90 عملية رهن بلغت قيمتها الإجمالية 182 مليون درهم. وكانت أعلى قيمة رهن بـ 22 مليون درهم في منطقة «الصناعية 1». وجاء حي «الياسمين» على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً يليه كل من «الزاهية» و «المنامة 14». وتصدر مشروع «برج ليليز» قائمة المشاريع الأكثر تداولاً متقدماً على مشروعي «برج اللافندر» و«جولد كرست دريم أ».

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