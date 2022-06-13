«أڤيڤا» تستعرض دور المعلومات الصناعية في قيادة النمو المستدام

المصدر: دبي - البيان

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استعرضت شركة أڤيڤا للبرمجيات الصناعية التي تدعم التحول الرقمي والاستدامة، مدى أهمية المعلومات الصناعية في تحقيق النمو المستدام ضمن قطاعات الطاقة والتصنيع والبنية التحتية، وذلك ضمن الكشف عن خريطة الطريق الخاصة بها أمام قادة القطاع والشركاء.

وقال بيتر هيرويك، الرئيس التنفيذي لدى أڤيڤا: «يقدم الابتكار القائم على المعلومات مساراً واضحاً وفعالاً لنمو الأعمال الصناعية في فترة حرجة تشهد إعادة صوغ مشهد الأعمال بسبب الأخطار والاضطرابات المختلفة. ويواجه قادة الأعمال متطلبات أكبر للامتثال المرتبط بالاستدامة إلى جانب تقاعد الأيدي العاملة والطلب المستمر على الكفاءة والمرونة والقدرة على الثبات في وجه الكوارث. لا شك في أن البيانات الخام بحد ذاتها لا تحقق فائدة مباشرة ولا يمكن حتى فهمها، ولكن عند تحليلها ووضعها في سياق واضح ومفيد فإنها تصبح أداة بالغة الفعالية تساعد القطاعات الصناعية على الابتكار والوصول إلى مستقبل خالٍ من الانبعاثات».

ويتم إنتاج البيانات بمعدلات ضخمة في ظل تسريع استخدام التقنيات الرقمية بينما تسعى الشركات والمشاريع لتعزيز كفاءتها. كما تظهر دراسة أجرتها «استاتيستا» أن نحو 50% من البيانات الصناعية في يونيو 2021 نشأت في العامين السابقين فقط.

وفي فعاليات مؤتمر AVEVA PI World، تحدث أميش شابروال، نائب الرئيس التنفيذي للهندسة لدى أڤيڤا، وغريغ لو بلانك، نائب الرئيس الأول لإدارة المعلومات في أڤيڤا، عن مجموعة الأعمال المتكاملة للشركة وشرحا خريطة الطريق الخاصة بالمنتجات لعام 2022 وما بعده.

وقال لو بلانك: نحو 68% من البيانات المتوافرة تذهب سدى من دون استخدام بسبب وجودها في مناطق معزولة، إلا أن كمية البيانات المنتجة تفوق أي وقت مضى. وتسمح برمجيات أڤيڤا بتجميع ونقل البيانات ومشاركتها ضمن الشركة أو مع الشركاء الخارجيين، ما يطلق العنان لمزيد من إمكانات الابتكار على نطاق واسع يصل إلى المعنيين كافة ضمن الاقتصاد الصناعي الجديد والمترابط. وتقدم حلول AVEVA Data Hub التي أطلقت أوائل العام الحالي قدرات متميزة لمشاركة البيانات وتمكين الشركات من تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين الاستدامة ودعم التحول الرقمي. وفي الفعالية، شارك العملاء والشركاء من 70 شركة تعمل في 12 قطاعاً مختلفاً تجاربهم في مجال التحول الرقمي القائم على البيانات.

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