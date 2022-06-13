«سي إن بي سي»: زخم الطروحات في «سوق دبي» يتواصل

المصدر: دبي - سيد صالح

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توقعت «سي إن بي سي» أن يتواصل إدراج أسهم الشركات الحكومية في سوق دبي المالي خلال الفترة المُتبقية من العام الجاري.

وبحسب تقرير بثته الشبكة، فإن سوق دبي المالي تنتظر المزيد من طروحات أسهم الشركات الحكومية في دبي في اكتتاب عام أولي خلال ما تبقى من 2022، موضحاً أن حكومة دبي أطلقت استراتيجية واضحة المعالم فيما يتعلق بدعم نمو أسواق المال لديها. وأضاف التقرير أن هذه الاستراتيجية تستهدف أيضاً رفع القيمة السوقية للأسواق المالية في دبي إلى نحو 3 تريليونات درهم، وتضمنت تلك الخطة أيضاً صندوقاً كصانع للسوق بقيمة ملياري درهم، بالإضافة إلى مليار درهم آخر في صورة صندوق مُخصص لدعم الشركات المتخصصة في قطاع التقنية وبصفة خاصة الشركات الناشئة.

وتطرقت «سي إن بي سي» إلى طروحات الأسهم، موضحةً أن الاستراتيجية المُشار إليها أعلاه قد تضمنت أيضاً طرح أسهم لـ 10 كيانات حكومية وشبه حكومية بدبي، وكانت البداية مُتمثلة في طرح أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، وهو الطرح الذي استقطب إقبالاً رائعاً من جانب المستثمرين.

وأفاد التقرير بأن الطرح الثاني يتمثل في طرح أسهم مجموعة «تيكوم» لمُجمّعات الأعمال، حيث سيجري طرح 12.5% من إجمالي أسهم المجموعة، أي ما يُعادل نحو 625 مليون سهم، ومن المُقرر إجراؤه في يونيو الجاري.

وتطرق إلى الكيانات الحكومية وشبه الحكومية الأخرى المُرتقب إدراجها في سوق دبي المالي خلال 2022، فذكر أنها تشمل نظام تعريفة المرور المعروف باسم «سالك»، والذي يتبع «هيئة الطرق والمواصلات» في دبي، والتي عيّنت بالفعل عدّة بنوك محلية وعالمية لتقديم الخدمات الاستشارية للإدراج المُنتظر إجراؤه خلال العام الجاري.

وتابع عن «إمباور» للتبريد، والتي تستأثر بنحو 80% من حصة سوق التبريد في دبي، حيث تحدث مسؤولوها في وقتٍ سابق إلى وسائل الإعلام عن إدراج جزئي مُحتمل لأسهم الشركة خلال الربع الأخير من 2022 وأشار إلى «مجموعة الإمارات» العملاقة، والتي تضم الناقلة العالمية «طيران الإمارات» وشركة «دناتا» لخدمات المناولة الأرضية. وكان مسؤولون في المجموعة قد تحدثوا إعلامياً في وقتٍ سابق أيضاً عن إمكانية طرح جزئي لأسهم المجموعة في اكتتاب عام أولي.

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