دبي تسجل أكبر مبيعات عقارية على الخريطة منذ 2010

المصدر: دبي ـ بشار باغ

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بلغت قيمة مبيعات العقارات على الخريطة في أول 5 أشهر من العام الجاري نحو 27.5 مليار درهم، لتكون بذلك الأعلى من ناحية القيمة في الفترة نفسها منذ عام 2010 بحسب تحليل أجراه «البيان الاقتصادي» لبيانات دائرة الأملاك والأراضي بدبي في مؤشر جديد يؤكد ازدهار القطاع العقاري في دبي ويعكس جاذبية الإمارة الاستثمارية.

ومن بداية العام وحتى نهاية شهر مايو الماضي، تم بيع نحو 11530 وحدة سكنية على الخريطة بقيمة إجمالية تصل إلى ما يقرب من 22.4 مليار درهم، فيما بلغ عدد الفلل المباعة على الخريطة في هذه الفترة نحو 2578 فيلا بقيمة تقرب من 4.8 مليارات درهم.

ومقارنة بالفترة نفسها من السنوات الماضية، بلغت نسبة نمو مبيعات العقارات على الخريطة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري نحو 143% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي سجلت مبيعات بقيمة 11.3 مليار درهم، فيما سجلت الفترة نفسها من عام 2020 مبيعات بقيمة 10.4 مليارات درهم، أما في 2019 فبلغت 10.8 مليارات درهم. ومن 2010 وحتى 2022، سجل عام 2010 ثاني أعلى مبيعات للعقارات على الخريطة في أول 5 أشهر بقيمة 24.49 مليار درهم، فيما حل عام 2017 ثالثاً بـ14.8 مليار درهم.

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