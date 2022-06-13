«سكرول. إن»: ثقة مُتزايدة بمستقبل دبي

المصدر: دبي - سيد صالح

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ذكر «سكرول. إن» أن الثقة بمستقبل دبي، في الصعد كافة، وبصفة خاصة الصعيد الاقتصادي، تتزايد على نحو هائل. وأوضح الموقع الشبكي الهندي في تقرير عن دبي ومستقبلها أن هذه الثقة نبعت من مشاهدات ورصد لوقائع وخبرات سابقة مرت بها دبي طوال مسيرتها.

وأوضح التقرير أن الوقائع أثبتت مدى ما تتمتع به دبي من مرونة وقدرة هائلة على العودة بسرعة وقوة من خضم الأزمات مشيراً أن هذا الإثبات قد تجلى من أزمتين تحديداً، أولاهما الأزمة المالية العالمية الشهيرة عام 2008، إلا أن الإمارة سرعان ما خرجت منها أقوى وأكثر إبداعاً مما كانت قبلها، وأما الأزمة الثانية، فلا زالت حديثة، وهي الأزمة الناجمة عن «كوفيد ـ 19» وما ترتب عليها من تداعيات اقتصادية بسبب إغلاق الحدود وتوقف مظاهر النشاط الاقتصادي في عددٍ ليس بالقليل من دول العالم، إلا أن دبي وكعادتها ها هي تُطل برأسها مُجدداً من فوق الجائحة وتعود مُنتصرة بعد أن اجتازت الأزمة بنجاح مُبهر يتجلى في أعداد الزوار فيها حالياً.

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