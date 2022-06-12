«عمران جروب» تفوز بعقود بقيمة 80 مليون دولار

المصدر: دبي - البيان

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أعلن صلاح محمد، الشريك والمدير في شركة «عمران جروب»، الفوز بعقود توريد رافعات برجية عملاقة بقيمة 50 مليون دولار لمشاريع سيُجرى العمل على تنفيذها في الإمارات في الأشهر الثلاثة المقبلة، مع العلم أن الشركة تقوم بتوريد وتركيب روافع برجية لعدد من أهم المشاريع الجاري العمل بها بالإمارات، وبنجاح منقطع نظير وبروافع هي الأضخم بالعالم.

وقال في تصريحات صحفية إن الفوز بهذه المشاريع الضخمة كان ثمار خططنا، إذ استثمرنا مبلغ 150 مليون درهم تقريباً في ستة الأشهر الماضية، ونعمل على ضخ استثمارات إضافية تصل إلى 100 مليون درهم في النصف الثاني من عام 2022، بمعدات رفع ومناولة استراتيجية ضخمة تلبي احتياجات الأسواق بالمنطقة وبتوسعات كبيرة وستشتمل على مبنى إدارة وصالات عرض ومخازن ذكية ومجمع صيانة ومسجد ومرافق خدمية أخرى، وذلك على مساحة 200 ألف متر مربع.

وأضاف إن هناك عقداً آخر بقيمة 30 مليون دولار يُجرى التفاوض عليه، وهو بمراحله النهائية لتوريد روافع برجية عملاقة لأحد المشاريع الاستراتيجية والحيوية في السويد، سيتم الإعلان عنه قريباً.

وعن التحديات التي تواجهها عمران جروب في الفترة الحالية، قال: إن من أهم التحديات التي تواجهنا التقلبات والارتفاعات الحادة الحاصلة في أسعار الشحن البحري، والمحروقات وتوابعها وقطع الغيار، والتي وصلت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة وغير متوقعة، ما يعوق ويربك أعمالنا وعملية التسعير في الأسواق العالمية.

وعن نتائج أعمال الشركة في 2021، وتوقعات العام الحالي، قال: إن نتائج أعمال الشركة في السنة المالية 2021 كانت جيدة بشكل عام، وبنسبة نمو بلغت 12% مقارنة بسنة 2020، وإننا سنعمل على تحقيق هدف نمو بنسبة تقدر بـ15% عام 2022 مقارنة بسنة 2021.

وفي ما يتعلق بمستويات الأسعار الخاصة بالبيع، يقول أمير حسيني الشريك المدير: لقد ارتفعت الأسعار بنسبة تصل إلى 15%، نتيجة ارتفاع أسعار الشحن البحري وخامات الحديد وأسعار النفط عالمياً، وهي مرشحة لمزيد من الارتفاع في المستقبل فيما إذا استمرت أسباب ارتفاعها قائمة.

وأضاف: أما بشأن إيجار المعدات فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 10% في ثلاثة الأشهر الماضية، وهي مرشحة لزيادة أخرى نظراً لارتفاع مصاريف التشغيل والصيانة، وكذلك لزيادة حجم الطلب المتوقع في النصف الثاني من العام الحالي.

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