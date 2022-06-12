«سيدات أعمال دبي» يُساعد أعضاءه في مواجهة التحديات المهنية

المصدر: دبي - البيان

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اختتم مجلس سيدات أعمال دبي أخيراً ورشة تدريبية لأعضائه، نظمها بالتعاون مع شركة «مايند ريزيلينس ترينينغ»، حيث ركزت الورشة على المرونة والصحة العقلية، والاستعانة بالرفاهية الذهنية لتخطي التحديات المهنية والشخصية، وتعزيز الثقة لتحسين الحياة للأفراد في مختلف المجالات.

وتعد هذه الورشة جزءاً من جهود مجلس سيدات أعمال دبي للارتقاء بصحة ورفاهية المرأة العاملة في مجتمع الأعمال، وكيفية الاستثمار في مهاراتها الشخصية والمهنية، ومساعدتها على مواجهة التحديات والتغلب عليها في فترة ما بعد جائحة «كوفيد 19».

وأدار الورشة التدريبية المدرب والموجه سامي خوري، مؤسس «مايند ريزيلينس ترينينغ»، وتمارا درزي، شريك ومصمم البرنامج، وشهدت الورشة مشاركة أكثر من 40 من أعضاء مجلس سيدات أعمال دبي، تعرفوا خلالها على الأدوات والتقنيات المعتمدة لتسخير العقل والذهن من أجل تخطي التحديات، إلى جانب كيفية تنمية الطاقة الفردية والإنتاجية وتعزيز القدرة على التعلم والتكيّف مع المتغيرات من خلال اعتماد العقل كأساس للطاقة، وبناء أنماط تفكير وسلوكيات بناءة عن طريق التغلب على القلق عبر فهم المحيط واستكشاف الفرص.

وقالت نادين حلبي، مدير تطوير الأعمال في مجلس سيدات أعمال دبي: إن الورشة التدريبية ركزت على تحفيز المهارات الشخصية لتخطي التحديات المهنية، معتبرة أن الصحة العقلية هي نقطة الانطلاق الأساسية لحياة مهنية ناجحة، وجزء أساسي من المهارات التي ينبغي على رائدات الأعمال استغلالها والاستفادة منها لتعزيز تنافسيتهن وقدرتهن على تذليل التحديات في بيئة العمل.

من جانبه، أكد سامي خوري، مؤسس «مايند ريزيلينس ترينينغ»، أن الكثير من الأشخاص يعانون من ضغوطات عاطفية وذهنية فرضتها عليهم الظروف التي تلت الجائحة وما تبعها من ضرورة التكيف معها، أضف إلى ذلك الشعور المستمر بعدم الراحة والأمان بسبب التقلبات الوظيفية المتكررة في حياتهم المهنية. ولكن ورغم كل ذلك، نحن على يقين تام بإمكانية التغلب على مثل هذه الضغوطات لاسيما الشعور بالقلق والتوتر من خلال تمارين ذهنية بسيطة وفعّالة يمكن أن تساعد أي شخص على الشعور بالتوازن والراحة النفسية، وبالتالي تطوير حياته على الصعيد الشخصي والمهني بغض النظر عن الظروف والتغيرات التي قد تطرأ مستقبلاً.

وتأسس مجلس سيدات أعمال دبي في عام 2002 تحت مظلة غرفة تجارة دبي، حيث يعتبر ممثلاً رسمياً لسيدات ورائدات الأعمال في دبي، ويهدف إلى توفير الدعم والرعاية لسيدات ورائدات الأعمال في الإمارة، اللاتي يخطين الخطوة الأولى لهن على درب عالم الأعمال، حيث يلعب المجلس دوراً مهماً في الاستثمار بالقدرات والمهارات في بيئة الأعمال، وتطوير قدرات أعضائه وصقل مهاراتهن، وتوفير التدريب النوعي العملي والمهني الذي يعزز من خبرات الأعضاء وتنافسيتهن في بيئة الأعمال، خصوصاً في ضوء التحديات الحالية، وازدياد المنافسة في سوق العمل.

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