جمارك دبي تحصد اعتماد أفضل بيئة عمل

المصدر: دبي - البيان

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حصلت جمارك دبي على اعتماد أفضل بيئة عمل للعام الثاني على التوالي من المنظمة الأمريكية «غريت بليس تو ورك» (Great Place to Work)، بناءً على الاستبانة الخاصة بمؤشر الثقة المعتمد عالمياً من خلال تقييم تجربة العمل للموظفين في جمارك دبي.

وقد أفرزت نتائج الاستبانة عن تصنيف الدائرة ضمن أفضل بيئات العمل على مستوى الإمارات من أصل 20 جهة حكومية وخاصة، ضمن فئة المؤسسات الكبيرة، وذلك تقديراً لجهودها في تقديم تجربة عمل مثالية وفقاً لأفضل الممارسات، لتصبح الدائرة ضمن قائمة أفضل بيئات العمل عالمياً، وهذا يُعد إنجازاً يُضاف إلى سجل إنجازاتها.

وتعد جمارك دبي أول جهة جمركية عالمياً تم اعتمادها كمكان مُفضل للعمل، بعد تقييم الخبراء في Great Place to Work، إذ حصلت الدائرة على الشهادة للمرة الأولى في يناير الماضي عن عام 2021، بناءً على تقييم بيئة العمل ومنها الثقة والابتكار وقيم المؤسسة والقيادة، والنتائج الإيجابية التي حققتها الدائرة من خلال الاتصال والتواصل الداخلي بين فريق القيادة والموظفين، وشعور الموظف بالفخر تجاه العمل الذي يؤديه.

وقال أحمد محبوب مصبح، مدير عام جمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: حصولنا على هذا الاعتماد الدولي المرموق للعام الثاني على التوالي يدعونا للفخر والاعتزاز بما نقوم به، الأمر الذي ينسجم مع الجهود التي نبذلها في الدائرة سعياً لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تطوير بيئات العمل وجعلها جاذبة للموظف والارتقاء بالمورد البشري وتوفير كل سبل الراحة والسعادة له.

وأكد أن جمارك دبي باتت من الجهات الداعمة للتمّيز والريادة وأصبحت مرجعاً مهماً لكثير من الجهات محلياً وعالمياً لنكون سفراء لدولتنا فكراً وعملاً، لنواصل مسيرة الإنجازات لتعزيز تنافسية الإمارات ووصولها لرقم واحد في جميع المجالات.

ودعا مدير عام جمارك دبي الموظفين للاستمرار في الحفاظ على نهج التميز ودعم بيئة العمل المثالية للدائرة، لتعزيز مستويات الثقة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. واختتم حديثة بتقديم الشكر لموظفي جمارك دبي على إخلاصهم وتفانيهم في أداء الأعمال المناطين بها، مشيراً إلى أن هذا التصنيف جاء نتيجة حرصهم الدائم على الإنجاز والنجاح التي بدوره يساهم في دعم رؤية الدائرة في أن تكون الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة.

من جانبه، قال إبراهيم المغربل، مدير عام «غريت بليس تو ورك» في الشرق الأوسط، إن جمارك دبي هي أول جهة جمركية في العالم يتم اعتمادها كمكان رائع للعمل، إذ شرعت الدائرة في رحلتها إحداث تغييرات في ثقافة العمل، الأمر الذي انعكس على تجربة موظفيهم في السعي إلى تحقيق التميز في عملهم.

وأشار إلى أن بعض الجهات اتجهت إلى إنهاء رحلتها بمجرد حصولها على شهادة الاعتماد، أما جمارك دبي فقد حرصت على بذل المزيد من الجهد فور حصولها على شهادة الاعتماد، واستمرت الدائرة في رحلة تميزها.

وأضاف فقد استطاعت جمارك دبي بناء علاقة وطيدة مع موظفيها جعلتهم يشعرون بالفخر بالعمل الذي يقومون به مع التأكيد على أن رد الجميل للمجتمع يجعلهم يشعرون بأنهم جزء من بيئة العمل الرائعة في جمارك دبي.

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