«هايف للأثاث» ينطلق اليوم في «إكسبو الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

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تنطلق في مركز إكسبو الشارقة اليوم فعاليات معرض «هايف للأثاث»، الحدث الأول من نوعه الذي يركز على كبار تجار التجزئة والجملة بالمنطقة، وسيشهد الحدث الذي تستمر فعالياته حتى 16 يونيو الجاري، مشاركة أكثر من 100 عارض من كبرى الشركات العالمية والمحلية الرائدة في قطاع صناعة وتجارة الأثاث والمفروشات.

ويشكل الحدث الذي يقدم مجموعة واسعة من أحدث وأرقى منتجات الأثاث المنزلي العصري والتصاميم الداخلية والديكورات العصرية، منصة تجارية مناسبة للتعاون والتواصل التجاري، وتبادل الخبرات بين ممثلي الشركات أنفسهم والزوار من أصحاب الاختصاص، وكبار تجارة التجزئة والجملة بالمنطقة والعاملين في قطاع الفنادق والبناء والضيافة.

وأعرب سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة عن ترحيب المركز باستضافة المعرض الذي يُغني أجندة الفعاليات الإقليمية والعالمية المتميزة التي ينظمها المركز سنوياً بشكل عام، ويشكل إضافة نوعية للجهود التي يبذلها إكسبو الشارقة في دعم صناعة الأثاث والمفروشات بالإمارة، والتي تعد من الصناعات المهمة في الإمارات، إذ تساهم بنسبة 3.6% في قطاع الصناعات التحويلية في الدولة، وتعتبر من الصناعات الرائجة والرابحة في الإمارات، وذلك في ظل النمو المتواصل لقطاع البناء والتشييد، والذي بدوره يعزز الطلب على شراء الأثاث والديكور والإضاءة ومستلزماتها.

وأشار إلى أن المعرض يشكل منصة مهمة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات العاملة في صناعة الأثاث والمفروشات، إلى جانب دوره في دعم المصنعين المحليين، من خلال إتاحة الفرصة لهم للالتقاء بكبرى شركات التصميم الداخلي والأثاث العالمية وعقد الصفقات التجارية، مشيراً إلى أن الحدث إلى جانب دوره التجاري المهم فإنه سيتيح الفرصة لسكان إمارة الشارقة وزوارها للاطلاع على أحدث منتجات الأثاث ولوازم البيت العصري والتعرف على آخر وأهم ما توصل إليه عالم التصميم والديكور.

من جانبه، أكد جوتام مولاني الشريك المؤسس للمعرض، أن السمعة الرائدة والتجربة الكبيرة التي يمتلكها مركز إكسبو الشارقة في تنظيم كبرى الفعاليات المحلية والعالمية بشكل عام، وما يحققه من نجاحات في استضافة المعارض المتخصصة في مجال صناعة الأثاث والمفروشات، عزز من ثقة العارضين واهتمامهم بالمشاركة في «هايف للأثاث»، وهذا ما أدى إلى تضاعف عدد الجهات المحلية والدولية المشاركة في هذا الحدث مقارنة بنسخته الأولى.

إلى ذلك، أشار مانيش بهاتيا المدير التنفيذي للمعرض، إلى أن «هايف للأثاث» سيتضمن عرضاً لمنتجات أهم الشركات العالمية الرائدة على مستوى العالم في صناعة الأثاث والمفروشات، بالإضافة إلى عدد كبير من الشركات المحلية، والتي ستشارك من خلال كبرى علاماتها التجارية وتقدم باقة واسعة من أحدث وأرقى المفروشات ومنتجات الأثاث المنزلي العصري، وتقنيات المنازل الذكية، والمنتجات عالية الجودة، وأدوات المطبخ، والأجهزة المنزلية الحديثة، ومعدات وأدوات الحدائق.

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