الإمارات والمغرب اتفاق على توسيع الشراكات الاقتصادية

المصدر: (الرباط - وام)

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أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد عمق ومتانة العلاقات المشتركة بين الإمارات والمملكة المغربية الشقيقة، مشيراً إلى أن مجالات التعاون بين البلدين شهدت نقلات نوعية في الآونة الأخيرة وأنها في طريقها نحو مستويات أكثر زخماً بفضل توجيهات قيادتي البلدين وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة للبلدين.

جاء ذلك في اللقاءات الثنائية التي عقدها معالي عبدالله بن طوق المري مع وزراء بالحكومة المغربية على هامش ترؤس معاليه وفداً اقتصادياً من الدولة إلى كل من الرباط وطنجة لبحث التعاون القائم وسبل تنميته نحو آفاق أكثر تقدماً.

والتقى معالي ابن طوق نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية وناقشا آليات تعزيز التعاون في قطاعات النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والتكنولوجيا المالية والزراعة. وقال ابن طوق: نتطلع من خلال الزيارة إلى توسيع شراكاتنا الاقتصادية والتجارية مع المملكة المغربية والعمل على استغلال المميزات الاقتصادية الفريدة التي يتمتع بها اقتصاد البلدين لفتح الآفاق أمام شراكات استراتيجية جديدة وخاصة في قطاعات اقتصاد المستقبل وفي مقدمتها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك وكذلك الاستفادة من موقع المغرب الاستراتيجي في القارة الأفريقية والقريب من أوروبا لنفاذ المنتجات والسلع الإماراتية إلى القارة الأوروبية، فضلاً عن وضع آليات عملية لزيادة التبادل التجاري وتشجيع مجتمعي الأعمال على استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في أسواق البلدين وبما يخدم الأجندة التنموية للبلدين.

من جهتها أكدت نادية فتاح العلوي أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والرغبة المشتركة في مواصلة العمل على تقريب تلك العلاقات وخاصة على صعيد مجتمعي الأعمال وأشارت إلى أهمية زيارة معالي عبدالله بن طوق المري على رأس وفد اقتصادي إماراتي إلى كل من الرباط وطنجة للاطلاع على الفرص الواعدة في الأسواق المغربية في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك وأبرزها النقل والصناعات التكنولوجية المتقدمة وتحديداً صناعة السيارات والزراعة والخدمات اللوجيستية وغيرها.

وأعربت عن تطلعها إلى بداية لمسار جديد في مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين في ظل وجود العديد من الفرص الاقتصادية والاستثمارية المهمة أمام القطاع الخاص من البلدين لتطويرها في المرحلة المقبلة بالاستفادة من الموقع الجغرافي المهم للمغرب بوابة لأوروبا وإفريقيا وكذلك الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الكبيرة لدولة الإمارات.

كما التقى معالي ابن طوق رياض مزور وزير الصناعة والتجارة في المغرب وبحثا سبل تعزيز الشراكات الاقتصادية القائمة بين البلدين في قطاعات اقتصاد المستقبل القائمة على الابتكار والتكنولوجيا إضافة إلى سبل تعزيز التجارة البينية وتشجيع الاستثمارات.

وقال معالي ابن طوق: نأمل توسيع مظلة التعاون المشترك مع المملكة المغربية في القطاعات الاستراتيجية كافة وإيجاد آليات عملية لترجمة تلك الشراكة الوثيقة في تعزيز نمو اقتصاد البلدين وذلك من خلال العمل على تنويع مجالات التعاون الاقتصادي المشترك وتيسير التدفق التجاري والاستثماري بين أسواق البلدين، وزيادة التجارة البينية غير النفطية.

من جانبه، قال رياض مزور إن الإمارات دولة شقيقة وتجمعها علاقات استراتيجية بالمملكة المغربية، مشيراً إلى وجود فرص كبيرة لتعزيز وتقوية التبادلات التجارية بين البلدين وتنويعها بالتركيز على القطاعات ذات الاهتمام المتبادل والتي تخدم اقتصاد البلدين.

واتفق الجانبان على أهمية تحفيز تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وتعزيز التبادل التجاري وتوسيع الشراكة الاقتصادية في الفترة المقبلة بالاستفادة من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين والعمل على إرساء آليات جديدة من شأنها تعزيز التعاون في قطاعات الصناعات الغذائية والزراعة والسياحة والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

كما عقد معالي عبدالله بن طوق اجتماعاً مع محمد عبدالجليل وزير النقل واللوجيستيك بالحكومة المغربية وناقش الوزيران أهمية العمل المشترك على تعزيز التعاون القائم في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية ما يؤدي دوراً رئيساً في تيسير حركة التبادل التجاري والسياحي والاستثماري بين البلدين إضافة إلى ما يتمتع به البلدان من بنية تحتية متقدمة وميزات تنافسية كبيرة نتيجة الموقع الجغرافي المتميز للبلدين.

وأكد معالي ابن طوق أن قطاع الخدمات اللوجيستية يحتل أولوية في الأجندة الوطنية لدولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة كما أن الإمارات تمتلك عدداً من الشراكات الرائدة عالمياً في هذا المجال والتي أثبتت كفاءتها وقدرات تنافسية عالية في مختلف الأسواق العالمية ومن بينها المغرب مشيراً إلى أن المستقبل يحمل مزيداً من الفرص لتنمية التعاون القائم في هذا القطاع الحيوي وبما يخدم تطلعات البلدين.

من جانبه، أكد محمد عبدالجليل قوة الشراكة الاقتصادية التي تجمع البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية الرئيسة وخاصة على صعيد قطاع النقل والخدمات الوجيستية الذي أثبتت فيه الاستثمارات الإماراتية في المغرب كفاءة وتنافسية عالية معرباً عن تطلعه لمزيد من الاستثمارات الإماراتية في المغرب في هذا القطاع الحيوي.

وسجلت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين نمواً في عام 2021 بنسبة تصل إلى 44% عن عام 2020 وكذلك نمواً بنسبة 20% مقارنة بـ2019 وبقيمة تبادل تجاري نحو 3.1 مليارات درهم وتدخل الإمارات ضمن أهم 20 سوقاً يتعامل معها المغرب تجارياً، وبالمقابل فإن المغرب ضمن أهم أسواق التصدير وإعادة التصدير من الإمارات إلى أفريقيا وضمن أهم 15 سوقاً أفريقياً.

وعلى صعيد الاستثمارات المباشرة تعد الإمارات المستثمر الثاني عالمياً بعد فرنسا في المملكة المغربية والأولى عربياً وبقيمة استثمار لنهاية سبتمبر 2021 ما قيمته اقتربت من 22 مليار درهم (6 مليارات دولار) وبنسبة مساهمة 11% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب.

شارك في الاجتماعات العصري سعيد أحمد الظاهري سفير الإمارات لدى المملكة المغربية، فيما ضم وفد الدولة المشارك في الزيارة عدداً من الجهات الحكومية ومن أبرزها وزارة الخارجية والتعاون الدولي واتحاد غرف التجارة والصناعة ومجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج إلى جانب ممثلين عن عدد من مؤسسات القطاع الخاص والشركات الاستثمارية في الدولة ومن أبرزها مجموعة «شرف» وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» وشركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» ومجموعة «ليفكو» وشركة «غلوبال جت تكنك».

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