انضمام تيم كلارك كعضو مستقل غير تنفيذي إلى «دي بي ورلد»

المصدر: دبي - سيد صالح

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أعلنت مجموعة «دي بي ورلد ليمتد» في إفصاح عبر الموقع الشبكي لــ«ناسداك دبي» عن انضمام سير تيم كلارك، رئيس «طيران الإمارات»، كمدير مستقل غير تنفيذي في مجلس إدارة المجموعة، على أن يسري قرار الانضمام اعتباراً من تاريخ الأول من يونيو الجاري.

ويتضمن القرار أيضاً انضمام كلٍ من فومزايل لانجيني، الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة «أفروبالس جروب» في جنوب أفريقيا، وفيجاي مالوترا، عضو مجلس الأعمال والمهنيين «آي بي بي سي» في دبي، كمديرين مستقلين غير تنفيذيين إلى مجلس إدارة «دي بي ورلد ليمتد»، اعتباراً من نفس تاريخ السريان المشار إليه أعلاه.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد ليمتد»، تعليقاً على قرار انضمام الأعضاء الثلاثة: «أشعر بسعادة شديدة للترحيب بسير كلارك، لانجيني، ومالوترا في مجلس الإدارة، حيث سيثرون المجلس بمعلوماتهم وخبراتهم، وسيمنحون قيمة إضافية للمجموعة، في ظل استمرارية سعينا للمضي قدماً في أعمالنا، اعتماداً على الحوكمة ومجلس إدارة قوي».

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