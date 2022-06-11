«هالكن» تستعرض قدراتها التصنيعية في معرض الطلاء

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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تشارك شركة «هالكن» التابعة لمجموعة «ايدج» المرة الأولى في معرض الشرق الأوسط للطلاء بدبي، حيث من المقرر أن تستعرض مجموعتها المتقدمة من حلول التصنيع الجاهزة للتسليم.

وتعتزم هالكن، المطور والمنتج الإقليمي للأنظمة المستقلة وغير المأهولة في قطاع الدفاع والطيران وغيرهما، تسليط الضوء على قسم التصنيع الخاص لديها والذي يتميز بأنه مزود أحدث التقنيات وحلول التصنيع المتقدمة باستخدام الحاسب الآلي ومعالجة الأسطح والطلاء وحلول تجميع لوحات الدارة المطبوعة. كما تعرض هالكن حلولها الشاملة للطلاء ومعالجة الأسطح.

وقال سعيد المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة هالكن: تماشياً مع أهداف برنامج الصناعة 4.0 لدولة الإمارات، تهدف هالكن إلى توفير قدرات تصنيعية عالية الدقة في مختلف قطاعات الاقتصاد إذ نسعى لاستقطاب جميع أنواع الأعمال التجارية، وكلنا ثقة بأن قدراتنا على معالجة الأسطح ولوحات الدارة المطبوعة والتصنيع باستخدام الحاسب الآلي، إلى جانب مستويات الإنتاج العالية، ستحظى باهتمام قطاعات الدفاع والطيران والسيارات بشكل خاص. وسيوضح جناح هالكن كيف تسخر الشركة التكامل الرقمي المتقدم من أجل التصنيع الشامل والطلاء للمكونات الصغيرة جداً إلى الكبيرة والمعقدة.

ومعرض الشرق الأوسط للطلاء بدبي أكبر تجمع مباشر لقطاع الطلاء في المنطقة وهو الحدث التجاري الوحيد من نوعه في الشرق الأوسط. ويقام من 14 إلى 16 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي.

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