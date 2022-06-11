«دانوب العقارية» تبيع وحدات مشروع «جيمز» في ساعات قليلة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «دانوب العقارية» بيع وحدات مشروع جيمز، وهو مشروع تصل تكلفته إلى 350 مليون درهم، في غضون ساعات قليلة في اليوم الأول من حدث إطلاق المبيعات التجارية، الذي أقيم في المكتب الرئيسي لشركة دانوب العقارية على شارع الشيخ زايد.

وقال ريزوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب: يوضح الإقبال الكبير ثقة المشترين في شركة دانوب العقارية. وهذا هو مشروعنا الثالث الذي تم إطلاقه وبيعه في غضون 8 أشهر، ما يعكس معنويات السوق الإيجابية وحقيقة دخول المزيد من المشترين إلى سوق العقارات.

وأعلنت شركة دانوب العقارية، إطلاق مشروع جيمز، وهو مشروع سكني بهندسة معمارية على شكل هرم، في مؤتمر صحفي يوم 24 مايو، بحضور نجم بوليوود سانجاي دوت، سفير العلامة التجارية الجديد لمجموعة الدانوب.

ويضم المشروع 270 شقة مصممة جيداً ومزودة بـ 30 وسيلة راحة فاخرة وخطة دفع شهرية بنسبة 1 % من دانوب العقارية، بأسعار تبدأ من 550 ألف درهم. وتبلغ مساحة المشروع 530 ألف قدم مربع، وسيتم تطويره على مساحة 101 ألف قدم مربع. سيضم المشروع المكون من 14 طابقاً 270 شقة، تنقسم إلى 24 شقة استوديو، 74 شقة بغرفة نوم واحدة، 114 شقة غرفتين وصالة و42 شقة 3 غرف نوم، و 16 شقة دوبلكس.

وسيتم تطوير جيمز من دانوب في منطقة الفرجان وهو ثالث مشروع سكني يتم إطلاقه وبيعه من قبل دانوب العقارية منذ أكتوبر 2022، والمشروع الثاني في غضون شهرين بعد إطلاق مشروع بيرلز بقيمة 300 مليون درهم في الفرجان في مارس. ومع بيع جيمز، تجاوزت محفظة تطوير دانوب العقارية الآن 8272 وحدة، بقيمة تطوير مجتمعة تجاوزت 5.65 مليارات درهم.

وقد سلمت حتى الآن 4556 وحدة بقيمة مبيعات مجمعة تبلغ 3.63 مليارات درهم، ما يقرب من ثلثي قيمة المحفظة بالكامل. وقامت مجموعة دانوب مؤخراً بتسليم بايز وجلامز وستارز وريزورتز ولونز، بينما تستعد لتسليم مشروعين آخرين هذا العام.

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