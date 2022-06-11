تعزيز تعاون «اقتصادية أبوظبي» وشاندونغ بالتكنولوجيا المتقدمة

المصدر: (البيان - وام)

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أبرمت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ومقاطعة شاندونغ بجمهورية الصين الشعبية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات في القطاع الصناعي، وتعزيز فرص الاستثمارات، بما يحقق المصلحة المشتركة، ويعزز مكانة أبوظبي.

وقع مذكرة التفاهم عبر تقنية التواصل المرئي عن الدائرة راشد البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وعن الجانب الصيني وانج اكسياو، نائب المدير العام في دائرة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، في مقاطعة شاندونغ.

وفي العام الماضي، شهدت تراخيص رواد الصناعة في أبوظبي نمواً كبيراً إذ ارتفعت بنسبة 17% مقارنةً بعام 2020، فيما ارتفع عدد المصانع الجديدة في الفترة نفسها بنسبة 15%. وقال خالد بني زامة، المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب تنمية الصناعة، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية: تُركز أبوظبي على تسهيل وتشجيع وتقديم الدعم، فضلاً عن تمويل المشاريع الاستراتيجية، ودعم المؤسسات العالمية ورواد الأعمال الراغبين في تأسيس أعمالهم أو توسيع نطاقها في الإمارة.

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