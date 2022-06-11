تقدم إماراتي كبير على طريق التحوّل إلى المدن الذكية

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دبي- البيان

أكد فانييت ميهتا، المدير الإقليمي لشركة تاتا للاتصالات في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا أن الإمارات حققت تقدماً كبيراً وقطعت شوطاً طويلاً تجاه التحول إلى المدن الذكية؛ مشيراً إلى أن انترنت الأشياء والأتمتة وشبكات الجيل الخامس والبلوك تشين تلعب دوراً أساسياً في تعزيز نجاح للمدن الذكية وذلك من خلال دمج البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية والحوكمة وغيرها من المجالات في مسارات التقنية الذكية لتحسين الكفاءة.

وأوضح أن المدن الذكية تؤثر بشكل إيجابي وتعطي دفعة لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات حيث تعمل المدن الذكية على تحقيق عملية التوازن بين التقدم الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة؛ كما تسهم البيانات المرنة والذكاء القوي من حلول المدن الذكية في تعزيز أداء العمليات لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة؛ ما يكون له كبير الأثر على الناتج المحلي الإجمالي.

وفي هذا الشأن، تتوقع فروست آند سوليفان أن سوق المدن الذكية العالمي سوف يخلق فرص عمل بقيمة سوقية تبلغ 2.46 تريليون دولار بحلول عام 2025؛ مشيرةً إلى أن إنفاق المدن الذكية على التكنولوجيا خلال السنوات الست المقبلة ربما يسهم في دفع النمو بمعدل سنوي مركب يبلغ 22.7%، ليصل إلى 327 مليار دولار بحلول عام 2025 من 96 مليار دولار في عام 2019.

وتسهم الرقمنة في تعزيز التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط؛ لا سيما في ظل حرص دول مجلس التعاون الخليجي على تبني سياسة التنوع الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد على النفط. ومن أجل تحقيق هذه الرؤية، أطلقت العديد من دول مجلس التعاون الخليجي أجندة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) والتحول الرقمي على مدى السنوات القليلة الماضية لدفع هذا التوجه المضي قدماً إلى الأمام. هذا وتلعب التقنيات المتطورة مثل السحابة والبيانات الضخمة وانترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي دوراً محورياً في تحسين رضا العملاء عبر المجالات الرئيسية مثل الخدمات الحكومية والتنقل والرعاية الصحية والاتصالات والسياحة وغيرها.

وأضاف: نتوقع أن يسهم كل من الذكاء الاصطناعي وحوسبة الحافة وشبكة الجيل الخامس والتعلم الآلي وإنترنت الأشياء في تعزيز التحول الرقمي في المنطقة.

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