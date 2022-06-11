عملاء «أدنوك للتوزيع» استبدلوا مليار نقطة مكافآت في شهر واحد

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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قام عملاء أدنوك للتوزيع باستبدال أكثر من مليار نقطة مكافآت خلال شهر واحد، ما يبرز نجاحات برنامج ولاء العملاء الذي يُعد أول برنامج من نوعه يُدشن في الإمارات، وذلك في نوفمبر 2019.

وتوسع البرنامج من خلال الشراكة مع 83 جهة شريكة بنهاية الربع الأول 2022، مثل برنامجي «ضيف الاتحاد» و«بسمات اتصالات». ويستطيع الأعضاء كسب نقاط مقابل كل درهم ينفقونه، ثم استبدالها مقابل مشترياتهم في محطات أدنوك ومتاجر واحة أدنوك، بما في ذلك مشتريات التزود بالوقود. وشهد البرنامج إقبالاً كبيراً حيث سجل أكثر من 1.3 مليون عضو خلال الربع الأول 2022.

وتضمنت أحدث العروض إطلاق حملة «تسوق واربح» الصيفية التي تستمر حتى 31 يوليو وتُتيح للعملاء إمكانية المشاركة في السحوبات الشهرية مقابل استخدامهم نقاط مكافآت عند التسوق في أي محطة خدمة أدنوك في الإمارات وربح جوائز رائعة تشمل هواتف آيفون والجوائز النقدية وسبائك الذهب 100غ، والتزود بالوقود مجاناً لعام وغسيل السيارة مجاناً لعام وتبديل الزيت مجاناً لعام، بالإضافة إلى فرصة ربح ثلاث سيارات شيفروليه جديدة.

وخلال السنوات الثلاث الماضية، تمكنت أدنوك للتوزيع بتوظيف تقنية الذكاء الاصطناعي من تصنيف أعضاء برنامج مكافآت أدنوك بناءً على نمط تسوقهم مُستخدمة في ذلك أدوات تحليل متطورة، مثل نظام إدارة علاقات العملاء المميز.

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