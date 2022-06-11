«موانئ أبوظبي» تؤسس مشاريع للخدمات اللوجستية في أوزبكستان

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن توقيع اتفاقية مبدئية مع مجموعة «إنتر إنجينيرنغ» الأوزبكستانية لتأسيس مشاريع مشتركة في مجال الخدمات اللوجستية وخدمات الشحن في أوزبكستان.

وتنص الاتفاقية على قيام الجانبين بتأسيس مشاريع مشتركة لإدارة الخدمات اللوجستية تشمل الخدمات اللوجستية الجوية والبحرية والبرية وبواسطة شبكات السكك الحديدية، ومرافق التخزين وعقود الخدمات اللوجستية والتخليص الجمركي.

كما تقوم مجموعة موانئ أبوظبي بموجب الاتفاقية بدعم مجموعة «إنتر إنجينيرنغ» في مناقصات الأعمال التي تدخلها في الإمارات مع التركيز بشكل خاص على قطاع الطاقة. ويعد هذا التعاون الأحدث ضمن سلسلة من الاتفاقيات العالمية التي أبرمتها مجموعة موانئ أبوظبي لدعم أعمال مشاريع الموانئ والخدمات اللوجستية والرقمية حول العالم، كما تعتبر هذه الاتفاقية الأولى من نوعها مع مؤسسة رائدة في أوزبكستان.

وتأسست مجموعة «إنتر إنجينيرنغ» في عام 2012 وتعد واحدة من أسرع الشركات نمواً في مجال سوق الإنشاءات الصناعية في منطقة آسيا الوسطى.

خبرات وموارد

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي - مجموعة موانئ أبوظبي، إن الاتفاقية تأتي في إطار الدور الرئيسي الذي تضطلع به مجموعة موانئ أبوظبي تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة، عبر توظيف الخبرات والموارد التي طورناها في أبوظبي لدعم النمو وبرنامج التوسعات العالمية.

وقال: تعتبر «إنتر إنجينيرنغ» من المؤسسات الرائدة والحيوية في قطاع الهندسة والإنشاءات الصناعية في جمهورية أوزبكستان. كما أن العمل مع شريك جديد يفتح أمامنا فرصاً كبيرة لتعزيز قدرات شبكات الخدمات اللوجستية في تلك المنطقة، الأمر الذي يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتمهيد الطريق نحو تمتين علاقات التعاون بين البلدين.

تعاون متين

قال بختيور فاضيلوف، رئيس مجلس إدارة «إنتر إنجينيرنغ»، إن علاقات التعاون المتينة التي نؤسس لها مع مجموعة موانئ أبوظبي من خلال هذه الاتفاقية، ستحقق فوائد كبيرة لمتعاملينا وتفتح الباب أمام فرص تجارية جديدة، كما أنها تسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتدعم احتياجات الأعمال في أوزبكستان وتفتح روابط وقنوات عالمية للتجارة والتنمية.

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