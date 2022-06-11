الأسهم المحلية تجذب 9.2 مليارات على مدار 5 جلسات

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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جذبت أسواق الأسهم المحلية سيولة بلغت قيمتها 9.2 مليارات درهم على مدار 5 جلسات الأسبوع الماضي، منها 7.8 مليارات في أبوظبي ونحو 1.4 مليار في دبي.

وجرى تداول 1.7 مليار سهم موزعة بواقع 1.2 مليار في أبوظبي و530 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ نحو 89805 صفقات على مدار الأسبوع.

وتراجعت أسواق الأسهم المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي بضغط تراجع القطاعات القيادية حيث هبط سوق دبي ليغلق عند 3376 نقطة في ختام تعاملات أمس. كما تراجع سوق أبوظبي ليغلق عند 9578 نقطة في ختام التعاملات.

سوق دبي

وتراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.3% كمحصلة أسبوعية حيث أغلق أمس عند 3376 نقطة، مقابل 3387 نقطة للأسبوع السابق، ليفقد المؤشر نحو 11 نقطة على مدار 5 جلسات. وانخفض قطاع العقار نحو 0.6% بضغط نزول «إعمار العقارية» 0.8% و«ديار» 1.2% و«الاتحاد العقارية» 0.4% و«إعمار للتطوير» 0.9%.

كما تراجع قطاع البنوك 1.3% بضغط هبوط «الإمارات دبي الوطني» 2.2% و«دبي الإسلامي» 0.8%. ونزل قطاع الاستثمار نحو 3.5% مع تراجع «دبي للاستثمار» 1.7% و«شعاع كابيتال» 1.6% و«سوق دبي المالي» 8%.

وصعد قطاع النقل 3% بارتفاع «العربية للطيران» 2.5% و«أرامكس» 4.9%، بينما تراجع «الخليج للملاحة» 4%. كما صعدت أسهم قطاعات الخدمات 2.4%، والاتصالات 0.2% والسلع 26% والتأمين 0.8%، وصعد «ديوا» 2.7%.

وتصدر «أرامكس» النشاط بسوق دبي الأسبوع الماضي مستقطباً 319 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 243 مليون درهم، ثم «ديوا» 221 مليوناً. وحقق سهم «دبي للمرطبات» أكبر ارتفاع في سوق دبي الأسبوع الماضي بنسبة 24%، تلاه «الفردوس القابضة» 15%، ثم «تبريد» 6%، فيما كان «الإمارات للمرطبات» الأكثر انخفاضاً.

سوق أبوظبي

تراجع سوق أبوظبي بنسبة 2.3% كمحصلة اسبوعية ليغلق عند 9578 نقطة أمس مقابل 9800 نقطة نهاية الأسبوع الماضي، ليفقد المؤشر 222 نقطة على مدار 5 جلسات. وفي القطاع المالي تراجع «العالمية القابضة» 0.2 % و«ملتيبلاي» 1%، والواحة كابيتال» 1.3%، بينما صعد «ألفا ظبي» 0.6%. وفي قطاع الطاقة صعد «أدنوك للحفر» 3.8% و«أدنوك للتوزيع» 1.5%.

بينما نزل «دانة غاز» 0.9%، وفي قطاع البنوك تراجع «أبوظبي الإسلامي» 3.8 % و«أبوظبي الأول» 2.6 % و«أبوظبي التجاري» 2 %. وفي قطاع العقار نزل «الدار» 3.8% و«رأس الخيمة العقارية» 2.2%. وفي قطاع الاتصالات نزل سهم «اتصالات» 6.5%، بينما صعد سهم «الياه سات» 2%.

وتصدر النشاط «العالمية القابضة» جاذباً 1.6 مليار درهم، تلاه «بروج» 1.4 مليار درهم، «أبوظبي الأول» نحو مليار درهم.

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